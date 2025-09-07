Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО.

Об этом пишет The New York Times.

Издание приводит цитату мэра Киева Виталия Кличко о попадании обломков в здание Кабинета министров, отмечая, что этот удар пришелся в самую "защищенную территорию страны".

"Возвышаясь на холме и пересекаемый зелеными мощеными улицами, киевский правительственный квартал находится в центре кольца противовоздушной обороны и считается наиболее защищенной территорией в стране. Здание Кабинета министров находится рядом с Верховной Радой и резиденцией президента Владимира Зеленского," - пишет издание.

Отметим, что это не первый удар, который был по Печерским холмам.

1 января дрон попал в дом на улице Институтской в Киеве.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

