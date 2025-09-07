Ночью множество взрывов прозвучало в Кременчуге. Прилёты были зафиксированы по предприятию, а также по мосту через Днепр, который сейчас перекрыт.

Об этом сообщают местные власти.

Местные паблики пишут, что после ударов по Крюковскому мосту в Кременчуге в правобережной части города пропал интернет.

При этом также частично отсутствует электричество.

Местные власти напомнили, что мост через Днепр железнодорожный и управляется "Укрзализныцей". В настоящее время он перекрыт.

"Укрзализныця" подтвердила удар по железнодорожной инфраструктуре в Кременчуге. Сообщается, что несколько дней будут идти задержки поездов из-за "многокомпонентного ремонта".

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

