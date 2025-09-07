Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые здания. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях", - написал Кипер.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в здании Дворца спорта выбиты все окна, как и в соседнем жилом доме.

В настоящее время устанавливается весь объем повреждений.

В ГСЧС заявили, что в итоге ночной атаки пострадали 3 человека. В результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом — пожарные ликвидировали возгорание на верхнем этаже.

Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

Ранее мы писали, что армия РФ нанесла удары по Одесской и Днепропетровской областям. Понесла ущерб портовая инфраструктура, есть пострадавшие.