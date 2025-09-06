Сильный прилёт в районе Славянска. В городе виден столб дыма и слышна детонация.

При этом "Укрзализныця" только что сообщила об ударе по объекту железнодорожной инфраструктуры в районе Славянска.

По данным компании, задерживается ряд поездов.

Напомним о недавнем обстреле, в том числе Киевской области, после которого из-за разрушений на железной дороге задерживалось прибытие поездов.



А также о ночном обстреле 3 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами и дронами. В результате были зафиксированы разрушения и повреждения в нескольких регионах.После обстрела задержки поездов по графикам "Укрзализныци" составили более 7 часов.

Война в Украине идет 1291-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ значительно продвинулась у Январского (Сичневое) в Днепропетровской области. Ночью был массированный удар дронов по Днепру, горело предприятие, а по городу ездили машины с громкоговорителями, предупреждая о возможно химическом загрязнении. Западные СМИ пишут, что Украина и Россия массово используют подростков для совершения диверсий.

