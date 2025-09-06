В субботу, 6 сентября, в Украине идет 1291-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.53 Сбой в "Приватбанке".
Компания сообщает о трудностях при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.
Идут работы над устранением неполадок.
8.12 Сильный прилёт в районе Славянска. В городе виден столб дыма и слышна детонация.
При этом "Укрзализныця" только что сообщила об ударе по объекту железнодорожной инфраструктуры в районе Славянска.
По данным компании, задерживается ряд поездов.