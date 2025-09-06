В субботу, 6 сентября, в Украине идет 1291-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.53 Сбой в "Приватбанке".

Компания сообщает о трудностях при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.

Идут работы над устранением неполадок.

8.12 Сильный прилёт в районе Славянска. В городе виден столб дыма и слышна детонация.

При этом "Укрзализныця" только что сообщила об ударе по объекту железнодорожной инфраструктуры в районе Славянска.

По данным компании, задерживается ряд поездов.