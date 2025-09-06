В Киеве после российского удара погиб главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун. Это следует из петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

К нему обратилась родственница погибшего Яна Сакун, которая потребовала присвоить военному звание Героя Украины.

Она пишет, что Денис Сакун был главным инженером "зенитного ракетного подразделения, эксплуатирующего новейший ЗРК".

"Во время массированного ракетного обстрела Киева подполковник Сакун находился на боевом дежурстве в составе боевого расчёта. Подразделением было уничтожено несколько баллистических ракет, одна из которых должна была поразить позиции ЗРК. В результате падения обломков возник пожар. Несмотря на смертельную угрозу, офицер лично бросился спасать технику и тушить огонь. Из-за детонации боевой части сбитой ракеты Денис Сакун погиб", - говорится в петиции.

Модель ЗРК в тексте не упоминается, но говорится, что подразделение Сакуна впервые в истории сбило ракету "Кинжал". Ранее официально сообщалось, что ее сбил комплекс Patriot.

Петиция размещена 15 августа. До этого Киев подвергся массированному обстрелу в ночь на 31 июля. Тогда публиковались кадры ярких вспышек после ударов.

Ранее мы писали, что Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему отбивая массированную атаку РФ.

