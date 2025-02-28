Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призывает президента Владимира Зеленского посмертно присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины.

Об этом сообщает дочь убитой София Особа.

"Львовская областная военная администрация направила официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством о присвоении этого высокого звания", – пишет Особа.

Козицкий призывает присвоить Фарион звание Героя Украины за "плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины".

Ранее петиция с таким же призывом на сайте Кабинета министров набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Напомним, профессора застрелили во Львове прошлым летом. Подозревают молодого парня Вячеслава Зинченко. Сам он свою вину отрицает.

Семья погибшей убитой потребовала для 18-летнего подозреваемого пожизненное заключение и моральной компенсации в размере 15 миллионов гривен от матери парня. Дочь Фарион заявила, что средства переправят для ВСУ в подразделение, где проходил службу ее муж.