В Херсонской области погиб депутат Херсонского областного совета, владелец фермерского хозяйства "Гордиенко", глава областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Александр Гордиенко.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Утром дрон атаковал автомобиль, в котором Гордиенко работал в поле.

"Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическую весть. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", – написал Прокудин в Telegram.

Гордиенко был медийной личностью и известен тем, что продолжал хозяйствовать под обстрелами. Его поддерживали американский бизнесмен Говард Баффет и фонд "Жнива перемоги", предоставившие технику для работы в прифронтовой зоне.

Напомним, что недавно российские дроны атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате возникли пожары и разрушения на предприятии и погиб мужчина, как сообщили в ГСЧС.

А также ранее сообщалось, что в результате российской атаки по Запорожью были разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и предприятия. Один человек погиб, десятки оказались ранены, среди них трое детей.