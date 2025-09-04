Россияне начали массово запускать FPV-дроны с более крупных беспилотников. Таким образом удается поражать цели за десятки километров.

Об этом пишут украинские военные.

По словам украинского военного с позывным "Тень", сегодня армия РФ нанесла удар по Запорожью, используя разведывательный БаЛА, как носитель FPV и ретранслятор.

Он публикует фото разведывательного дрона "Орлан-10", у которого FPV-дроны расположены под крыльями.

Он заявляет, что таким образом российская армия пытается поражать цели в глубине боевых порядков ВСУ. Пока идет обкатка, но вскоре такое применение стане массовым.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" также сообщает, что россияне начали применять БпЛА "Молния" для доставки FPV в управлении через сим- карту в тыловые районы полосы обороны.

"Особенностью применения является то, что Молния летит без канала управления по компасу и без камеры (это позволяет избежать обнаружения при подходе к переднему краю и в глубине обороны техническими средствами). При вхождении в зону покрытия мобильного оператора связи – активируется управление FPV-дроном через сим-карту и производится поражение. После этого оператор приводит FPV уже по привычной схеме – как по видеоканалу, только через мобильную сеть. Соответственно, поражение происходит уже глубже в тылу, куда классический FPV просто не долетел бы из-за ограниченного радиуса сигнала", – написал он.

Ранее мы писали, что РФ начала применять по Украине новую версию "Шахеда". Эти дроны серии "Ь" оснащены камерами и системой радиоуправления.

Западная пресса также писала, что Россия движется к увеличению производства беспилотников и вскоре сможет производить более 6 тысяч "Шахедов" в месяц.