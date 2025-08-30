Российские FPV-дроны начали бить вглубь Днепропетровской области. Первая воздушная атака противника произошла в районе села Покровское.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной в своём телеграм-канале.

По словам военного, враг использовал так называемый "маточный дрон" – транспортный беспилотник, что выводит на подлёт несколько FPV-дронов (3-4), после чего они атакуют отдельные цели. Такой метод увеличивает дальность нанесения удара и делает атаку менее предсказуемой.

"Основная проблема – это снова отсутствие системного защиты на маршрутах. По трассам и в населённых пунктах, которые уже находятся в зоне риска, до сих пор нет достаточного количества защитных сеток, навесов и укрытий от дронов. Это создает уязвимость как для гражданской инфраструктуры, так и для военной техники, которая движется по дорогам", – отметил он.

Покровское находится примерно в 20 километрах от российских позиций в Днепропетровской области.

Ранее основная трасса на Херсон была признана опасной из-за ударов беспилотников.

"Страна" также писала, как в РФ создали элитные беспилотные войска, и что они поменяли на фронте.