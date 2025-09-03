РФ начала применять по Украине новую версию "Шахеда". Эти дроны серии "Ь" оснащены камерами и системой радиоуправления.

Об этом заявляет украинский специалист по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов

Новая модификация может управляться в режиме онлайн из России, вести разведку и поражать цели даже в движении.

На обломках видно антенны, установленные на краях крыльев, однако модемы и камеры, в отличие от других моделей, найти не удается - они сгорают при падении, добавил Флеш.

Ранее западная пресса писала, что Россия движется к увеличению производства беспилотников и вскоре сможет производить более 6 тысяч "Шахедов" в месяц.

Также РФ начала запускать реактивные "Шахеды", которые, по оценке командира ВСУ, могут разрушить девятиэтажку до пятого этажа.

Война в Украине идет 1288-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Днепропетровской области. Украинские военные заявили, что россияне вошли в Покровск и вводят в город резервы. Украинские власти и профильные военные паблики этого не подтверждали. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия освободила село Удачное к юго-западу от Покровска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.