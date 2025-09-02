Анализируем итоги 1287-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области около Малиевки (в направлении Январского), захватив при этом Воскресенку, сообщает Deep State.

Напомним, что Россия уже заявляла о захвате Январского.

В целом те или иные продвижения в районе Малиевки продолжаются ежедневно.

Россияне вошли в Покровск и вводят в город резервы, заявил сегодня украинский боец с позывным "Мучной".

"Враг смог зайти в город малыми группами, пытается расшатать ситуацию изнутри", - написал он.

"Противник уже не ограничивается лишь вылазками ДРГ, а заводит в город основные силы. Они действуют более организованно, нащупывают слабые места в частном секторе и постепенно продвигаются в направлении железнодорожной станции — это одна из их ключевых целей", - добавил "Мучной" и опубликовал карту российского проникновения.

Украинские власти и профильные военные паблики этого не подтверждали. По данным Deep State, захода в Покровск нет. Генштаб же сегодня заявил, что ВСУ освободили село Удачное к юго-западу от Покровска.

Заявлено, что штурмовые действия продолжались две недели. Над поселком подняли флаг Украины.

Впрочем, украинские военные и паблики этого пока не подтверждают. В последней сводке Deep State Удачное на юге контролирует армия РФ, а остальная часть находится в серой зоне.

Украинский военный с позывным "Мучной" на днях писал, что РФ пытается окончательно закрепиться в Удачном с целью зайти на шахту на севере поселка.

Россия заявил, что захватила село Федоровка, которое находится к югу от Северска.

Украина этого не подтверждала. При этом стоит отметить, что Федоровка находится на правом берегу реки Бахмутка, по которой выстроена вся украинская линия обороны в районе Северска. То есть, если Федоровка захвачена, то в южной части россияне эту линию обороны прорвали.

К обстрелам. Сегодня ночью РФ нанесла удары дронами по Белой Церкви, где горело предприятие, и по Сумам (прилет был по нежилым помещениям, вероятно, торговым рядам).

Также дроны летали над Киевом и областью днем, парализовав тревогой столицу и регион более чем на три часа.

Украина осуществила налет БПЛА на Ростов, в городе были пожары, пострадали две многоэтажки.

Путин в Китае сегодня заявил, что РФ будет атаковать объекты украинской энергетики - в ответ на удары Украины по российским НПЗ и нефрепроводам.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она стала серьезно отвечать", - заявил Путин на встрече со словацким премьером Фицо в Пекине.

Накануне украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что россияне начали активную разведку украинских энергообъектов.

"По анализу маршрутов полетов разведывательных БПЛА противника (не в прифронтовой зоне) и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура", – написал он.

Напомним, что на днях нардеп Марьяна Безуглая призвала украинцев "готовиться к блэкауту и тяжелой зиме". Зеленский же вчера провел ставку, посвященную, среди прочего вопросам подготовки энергетики к зиме, где основной упор делался на закупку средств ПВО против беспилотников.

То есть, опасения, что Россия может этой осенью нанести новые удары по энергетике, нарастают в украинской власти. Особенно с учетом того, что РФ увеличила производство "Шахедов" и других БПЛА и может сейчас концентрированным ударом поразить любую электростанцию.

Неудобная правда от убийцы Парубия

Сегодня во Львове суд отправил в СИЗО мужчину, который в субботу стрелял в Андрея Парубия.

На суде львовянин Михаил Сцельников признался в убийстве экс-спикера Рады и заявил, что сделал он это не по заказу российских спецслужб, а с целью мести украинской власти.

Приводим его диалог с журналистами:

- Вы признаёте свою вину?

- Это моя месть лично украинской власти.

- Но почему?

- Все.

- Без объяснений?

- Все.

- Но ведь тот человек уже не у власти. Сейчас он в оппозиции. В СМИ распространялась информация, будто российские спецслужбы шантажировали вас делом о вашем погибшем сыне. Можете это подтвердить?

- Это неправда. Всё, чего я хочу, чтобы скорее наступил приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли хотя бы на кого-то из пленных, чтобы я смог уехать и найти тело… Всё. Больше никаких комментариев я давать не собираюсь.

- Но шантажа со стороны российских спецслужб не было?

- Не было.

- А вы сотрудничали напрямую с ними?

- Нет.

- Но почему именно Парубий?

- Потому что он оказался рядом. Если бы рядом был Порошенко, значит, был бы он. Если бы я жил в другом месте, то был бы другой.

- Вы ведь когда-то были соседями по дому?

- Да.

То есть, Парубия в качестве жертвы, по его словам, он выбрал только потому, что знал, где он живет. Знал бы где живет кто-то другой – убил бы кого-то другого (например, Порошенко). Судя из его выступления в суде, он не делает различия между этими двумя политиками (оба – в оппозиции к Зеленскому) и представителями нынешней власти.



За что именно он мстит власти Сцельников не сказал. Но из контекста можно сделать вывод, что мстит он за своего погибшего на фронте сына.

История с гибелью сыном уже подтвердилась. В соцсетях писали, что в мае 2023 года под Бахмутом погиб львовский айтишник Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг". Его мать - журналистка из Львова - даже издавала о нем посмертную книгу "Лемберг. Мамочка, ну не плачь".

Неизвестно, в каких отношения парень состоял со своим отцом. Но стрелок сегодня в суде показал, что хочет, чтоб ему вынесли приговор, а затем обменяли на украинских военнопленных и передали в Россию, где он надеется найти тело своего сына.



Таким образом, Сцельников, по сути, полностью опроверг до того доминирующую в Украине версию о связи убийства Парубия с Россией.

Напомним, накануне сразу несколько украинских СМИ, со ссылкой на источники, написали, что киллер якобы дал показания, что его побудили к убийству российские спецслужбы, обещая взамен отдать ему тело сына. Еще вчера мы писали, что версия эта не выглядит достоверной. И официально ее никто не подтверждал. А сегодня в прокуратуре заявили, что вообще не знают, откуда такая информация о показаниях Сцельникова появилась.

"Вы же услышали, он только что сказал. Мы знаем то же самое, что и он вам сообщил. Про шантаж я вообще не знаю, откуда эта информация пошла. Нам он не давал такую информацию. Он нам, как и вам, сказал, что никакого шантажа не было", - заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Теперь же ее опроверг и сам киллер.

И, хотя о "российском следе" вчера официально заявила СБУ, как видим, подозреваемый ее также опровергает.

И в этом контексте заявления Сцельникова для украинской власти крайне опасны, так как они размывают "образ врага": исходя из его позиции, мстить за смерть сына нужно не россиянам, а руководителям Украины (в том числе и прошлым), подразумевая, что они несут за эту смерть "главную ответственность". Данные тезисы Россия и некоторые оппозиционные силы уже давно продвигают в украинском обществе. Но резонансное убийство Парубия (одного из главных архитекторов-идеологов постмайданной Украины) и заявления Сцельникова на суде, к которым было приковано внимание всей страны, может этот сигнал значительно усилить и создать прецедент с далеко идущими последствиями.

Поэтому, вполне вероятно, следствие подвергнет сомнению слова Сцельникова о том, что он не контактировал с российскими спецслужбами. Заявят, что он сознательно скрывает этот факт, чтоб не утяжелять себе статью. Предположат, что он мог быть подвергнут психологической обработке со стороны представителей РФ, которые сказали ему, что отомстить за смерть сына можно, убив "кого-нибудь из украинской власти" и убедили львовянина, что именно она, а не Россия, виновна в нынешней войне и смертях.

Но связь с РФ нужно будет как-то доказать. Например, обнаружив переписку Сцельникова с россиянами (но, не исключено, что киллер уже уничтожил свой телефон). Либо побудив его изменить показания и признаться в сотрудничестве или хотя бы в общении с Москвой (хотя, после его сегодняшних заявлений, доверие к такой перемене показаний будет подорвано). Поэтому, возможно, тему с заявлениями Сцельникова постараются как можно скорее приглушить в информационном пространстве, параллельно, попытавшись вернуться к версии о российском следе.

Заявления Путина и финляндизация Украины

Вчера истекли очередные "две недели" Трампа, который тот отвел на подвижки по мирному урегулированию в Украине.

Речь идет о заявлении Трампа 18 августа на встрече с европейцами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, где он сказал, что "через неделю-две" станет понятно, удастся ли продвинуться в достижении мира.

При этом, что именно теперь предпримет Трамп и предпримет ли вообще что-либо (ранее он уже многократно переносил назначенные им ранее дедлайны), поступают разноречивые сведения.

Так, вчера министр финансов США заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

В то же время на прошлой неделе сам Трамп грозил санкциями не только России, но и Украине, если не будет прогресса по завершению войны.

А западные СМИ писали, что Белый дом обвиняет в торможении мирных переговоров Украину и Европу, которые выставляют завышенные требования и отказываются от компромиссов с РФ.

По распространённой версии, Трамп считает, что на Аляске он договорился с Путиным о компромиссном сценарии завершения войны - президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И плюс к тому Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины. После чего эта схема была предложена Киеву, но тот при поддержке европейцев от нее отказывается.

Соответственно, и Путин сейчас ждет - будет ли Трамп каким-либо образом продвигать (путем давления на Киев и Европу) ту схему, о которой они договорились на Аляске.

Параллельно же он дает понять, что он готов идти на компромиссы.

Во-первых, Путин сегодня заявил, что возможность найти консенсус по гарантиям безопасности для Украины есть. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с Трампом на Аляске.

Во-вторых, российский президент не исключил совместную эксплуатацию Запорожской АЭС с Украиной и США. "Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - заявил он на встрече с Фицо в Пекине.

По его словам, эти вопросы "косвенно уже обсуждались" с Трампом.

Ранее СМИ писали, что участие США в управлении ЗАЭС было одним из пунктов проекта соглашения, который Трамп продвигал еще весной.

В-третьих, Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, но категорически против вступления в НАТО, а "Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность".

Из последней фразы можно сделать допущение, что Москва по-прежнему против нахождения западных войск в Украине. Но готова рассматривать снятие ограничений на послевоенное развитие ВСУ, сокращение которых ранее было условием РФ.

При этом, что характерно, из Европы также идут в последнее время сигналы о том, что тему ввода войск в Украину там отложили в долгий ящик или вообще от нее отказались. Либо, как вариант, хотят ограничиться посылкой инструкторов в места отдаленные от Фрона, и, возможно, ЧВК.

Об этом написали ряд западных СМИ. Кроме того, стало известно, что от ввода войск отказалась Германия.

Впрочем, возможно, более точно о планах Европы станет понятно в четверг, когда состоится очередное заседание "коалиции желающих", где будет рассматриваться вопрос гарантий безопасности.

Но общий фон комментариев, повторимся, пока весьма скептичен в отношении идеи отправки войск.

Характерно, что недавно даже Зеленский, перечисляя необходимые Украине гарантии, впервые не упомянул введение войск НАТО, а основной акцент сделал на развитии ВСУ при сохранении западной поддержки.

New York Times также пишет, что Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление ВСУ, поскольку американская помощь иссякает, а западные обещания "остаются неопределенными".

В основе этих усилий лежит новая система закупок американского оружия для Украины за средства европейских стран. Также Киев делает ставку на собственную оборонную промышленность.

"Насколько далеко может зайти это наращивание военной мощи, остаётся неясным. Европейские страны, уже испытывающие финансовые трудности, могут столкнуться с проблемами в поддержании уровня финансирования, который, по словам Украины, ей необходим, а армия Киева должна решить проблему постоянной нехватки личного состава, чтобы стать по-настоящему сдерживающей силой. Но у Украины мало вариантов, кроме как укрепить собственную оборону. Расплывчатые обещания Запада о послевоенных гарантиях безопасности пока не переросли в конкретные обязательства, а стремление к укреплению вооружённых сил отражает опасения, что эти обещания могут так и не воплотиться в жизнь", - комментирует NYT.

Также интересный поворот риторики сделал британский журнал The Economist. Он написал, что у Киева может быть шанс повторить путь Финляндии, когда страна в прошлом веке потеряла часть свой территории, стала нейтральным государством и не проводила антисоветскую политику, но при этом сохранила независимость и превратилась в успешное европейское государство.

Причем издание считает это для Украины позитивным вариантом.

Напомним, Финляндия в 1944 году по итогам войны с СССР признала потерю 10% своей территории, её армия была ограничена, как и возможности вступить в НАТО. Она стала нейтральной страной с дружественными отношениями с СССР. Также Финляндия была вынуждена предоставить Советскому Союзу в аренду военно-морскую базу на Порккала, полуострове в Финском заливе всего в 30 км от столицы. Кроме того, поскольку она воевала во Вторую Мировую войну в союзе с Гитлером, она выплачивала репарации Советскому Союзу.

Однако президент Финляндии Стубб говорит, что хотя это решение многие считают поражением, "мы всё ещё чувствуем себя победителями, потому что мы сохранили свою независимость".

"Не имея никаких гарантий безопасности ни от Запада, ни от кого-либо ещё, Финляндия воспользовалась этой независимостью не путём антироссийской политики (что почти наверняка привело бы к новому вторжению), а путём создания одной из самых успешных стран в Европе. В политике и СМИ Финляндия тщательно избегала всего, что могло бы разозлить Москву. Для большинства сторонних наблюдателей то, что стало известно как "финляндизация", было подобострастной формой умиротворения. Для г-на Стубба и большинства его соотечественников "это было воплощением реальной политики в то время, когда у нас не было выбора". Это позволило Финляндии придерживаться своих основных ценностей: всеобщего образования, социального обеспечения и верховенства закона", - говорится в статье.

Издание считает, что у Украины есть еще больше шансов повторить этот путь, чем у Финляндии, так как она будет опираться на широкую помощь Европы. Приводятся также слова Стубба, который советует Украине не жить прошлым и не "сетовать на несправедливость внешнего мира", а "собрать осколки, восстановиться и поверить в своё будущее".

Отметим, что финляндизация Украины перекликается с тем, о чем говорил Путин, который не против вступления Украины в ЕС, но при условии нейтрального статуса и отказа от антироссийского курса во внешней и внутренней политики.

Впрочем, в Киеве среди военно-политического руководства "финский сценарий" не популярен. Чаще за образец берется пример Израиля - максимальная готовность к постоянной войне и продолжение противостояния (пусть уже и не военного, а дипломатического, политического или гибридно-военного) с РФ. Правда, у такого подхода в Киеве есть и противники, которые считают, что вечное противостояние с Россией приведет к превращению Украины не в европейский "Израиль", а в "сектор Газа", с постепенным разрушением государственности. Но их голоса не очень слышны и, более того, считается крамолой. Кроме того, главным аргументом против "финского сценария" является тезис о том, что Путин, несмотря на все его заявления, на самом деле ставит целью уничтожение украинской государственности и украинской национальной идентичности, а потому никакое мирное сосуществование Украины и России невозможно в принципе. И нужно готовится к вечной борьбе.

Так это или нет - вопрос открытый.

Но действительно очевидно, что для "финского сценария" нужно движение с двух сторон - как со стороны Украины (нейтралитет и отказ от жесткой антироссийской политики), так и со стороны России (признание существования украинского государства в новом статусе).

Однако помимо вопроса определения стратегического курса страны есть и другой вопрос, согласия по которому нет.

Это территории. Как писалось выше, Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донецкой области. Киев категорически против этого. И пока здесь сближения позиций не видно. Разве что в дело включится Трамп, либо резко изменится ситуация на фронте.

В общем и целом, вопрос гарантий безопасности (и связанное с ними определение дальнейшего курса страны - "финский" или какой-либо иной сценарий), а также территориальный вопрос остаются ключевыми пунктами, от нахождения точек соприкосновения по которым зависят перспективы мира в Украины.

"Сила Сибири" и война в Украине

Сегодня прошла новость, которая может оказать серьезное влияние на войну в Украине.

Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов - "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток" (транзитная труба через Монголию).

"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Если первая часть газопровода ведет в северо-восточный Китай, то "Сила Сибири-2" должна вести в северо-западный, где расположен Синцзян-Уйгурский район, который граничит не с Россией, а с Монголией (в связи с чем и нужен транзитный газопровод).

Также стороны договорились о росте прокачки газа через "Силу Сибири - 1".

Строительство "Силы Сибири - 2" обсуждается между Китаем и Россией уже несколько лет. При этом переговоры ускорились во время войны в Украине, когда Европа почти перестала закупать российский трубопроводный газ, и Китай рассматривался как альтернативный покупатель.

Однако Москва и Пекин, по данным западных СМИ, долгое время не могли договориться о цене газа (что в России отрицали), поэтому постройку "Силы Сибири - 2" не начинали.

Но летом 2025 года Reuters написало, что строительство газопровода могут начать из-за ситуации на Ближнем Востоке. А весной Bloomberg предполагал, что Пекин согласится на более высокие газовые цены на фоне усугубления проблем в мировой экономике.

Если договоренность о строительстве газопровода действительно достигнута, то РФ таким образом сможет частично компенсировать себе потерю европейского рынка газа. И обеспечить внешнее финансирование, практически неподвластное санкциям.

А это наверняка станет козырем Путина на переговорах по Украине. Поскольку Китай по сути дает гарантии крупных вливаний в российскую экономику - а значит, и в способность РФ вести войну дальше.