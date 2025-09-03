В среду, 3 сентября, в Украине идет 1288-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.34 Задержки более пяти часов. Обновленный график поездов "Укрзализныци" после ночного обстрела.

8.24 Удар по объекту инфраструктуры был и в Нежинском районе Черниговской области.

Там остались без света более 30 тысяч домохозяйств.

8.23 В Ивано-Франковской области был удар по объекту инфраструктуры, возник пожар, заявила ОВА.

Подробностей не приводится. При этом мэр Калуша заявил, что на сегодня в городе закрываются школы и детсады, пока комиссия не проверит качество воздуха.

8.22 В Украине из-за ночной атаки задерживается множество поездов, сообщает "Укрзализныця".



8.18 РФ начала применять по Украине новую версию "Шахеда", заявляет украинский специалист по связи Сергей (Флеш) Бескрестнов

Эти дроны серии "Ь" оснащены камерами и системой радиоуправления. Новая модификация может управляться в режиме онлайн из России, вести разведку и поражать цели даже в движении.

На обломках видно антенны, установленные на краях крыльев, однако модемы и камеры, в отличие от других моделей, найти не удается - они сгорают при падении, добавил Флеш.

8.15 Карта ночной атаки по Украине. Применялись ракеты и беспилотники.

7.54 В результате ночного удара зафиксированы разрушения и повреждения в ряде регионов Украины.

В Знаменке Кировоградской области повреждены 17 домов, часть громады осталась без света, есть пострадавшие. На Кировоградщине также повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задерживаются поезда.

В Луцке произошли пожары, разрушены два гаража и хозяйственная постройка. В Хмельницком зафиксирован ракетный удар, над городом поднимался дым, местные власти призывают закрывать окна. Также были взрывы в области.

В Киеве работала ПВО, были сбиты беспилотники. В Вышгороде на Киевщине падение БПЛА произошло на парковке рядом с жилым домом.

Во Львове также фиксировалась работа ПВО, в области были взрывы. Также они были в Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской и Запорожской областях.