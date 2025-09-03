Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин своим поведением бросает вызов Западу.

"В то время как западные лидеры объединяются в дипломатии, автократический альянс ищет быстрый путь к новому мировому порядку. Если посмотреть на то, как председатель Си Цзиньпин стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи в Пекине, это не просто антизападная риторика, это прямой вызов международной системе, построенной на правилах. И это не просто символично. Война России в Украине поддерживается Китаем. Это реалии, которым Европа должна противостоять", – сказала она.

Ранее стало известно, что в Китае покажут миру солидарность Глобального Юга. На саммите ШОС ждут новый дипломатический переворот России.

Президент США Дональд Трамп назвал парад в Пекине впечатляющим. По его мнению, мероприятие организовали в том числе для него. Об этом глава Белого дома сказал на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", – сказал он.