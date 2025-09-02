Даже без четкого понимания затрат на строительство трубопровода "Сила Сибири-2" и предполагаемой цены газа эта сделка ознаменовала значительный сдвиг на мировом газовом рынке, пишет The Financial Times.

После завершения строительства в начале 2030-х годов газопровод "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров в год пройдёт к востоку от газовых месторождений, которые когда-то обслуживали Европу. Он также даст Китаю альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии.

Этот проект может изменить экономическую ситуацию для компаний, которые в настоящее время рассматривают возможность дальнейших инвестиций в строительство терминалов по экспорту СПГ, особенно в США, говорит научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

"Это очень четкий сигнал... Внезапно мы убираем из уравнения 50 млрд кубометров (спроса). На месте тех, кто хочет принять окончательное инвестиционное решение сейчас, я бы немного поволновалась", – сказала она.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов - "Сила Сибири-2" и "Союз Восток".

Ранее мы сообщали, что в Китае покажут миру солидарность Глобального Юга. На саммите ШОС ждут новый дипломатический переворот России.