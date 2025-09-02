Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов - "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток" (транзитная труба через Монголию).

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщают российские СМИ.

По его словам, меморандум "юридически обязывающий".

"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Миллер.

Если первая часть газопровода ведет в северо-восточный Китай, то "Сила Сибири-2" должна вести в северо-западный, где расположен Синцзян-Уйгурский район, который граничит не с Россией, а с Монголией (в связи с чем и нужен транзитный газопровод).

Строительство "Силы Сибири - 2" обсуждается между Китаем и Россией уже несколько лет. При этом переговоры ускорились во время войны в Украине, когда Европа почти перестала закупать российский трубопроводный газ, и Китай рассматривался как альтернативный покупатель.

Однако Москва и Пекин, по данным западных СМИ, долгое время не могли договориться о цене газа (что в России отрицали), поэтому постройку "Силы Сибири - 2" не начинали.

Но летом 2025 года Reuters написало, что строительство газопровода могут начать из-за ситуации на Ближнем Востоке. А весной Bloomberg предполагал, что Пекин согласится на более высокие газовые цены на фоне усугубления проблем в мировой экономике.