Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "глобального управления" на домашнем саммите ШОС.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества", - заявил Си.

Ранее Financial Times писало, что Китай призывает страны ШОС бросить вызов Западу и нынешней системе, возглавляемой США. По оценке издания, Пекин использует домашний саммит ШОС как возможность продемонстрировать себя в качестве опоры мирового управления в противовес администрации Трампа, чьи пошлины ударили как по друзьям, так и по врагам Китая в регионе.

Тем временем президент РФ Владимир Путин проводит двухсторонние встречи в кулуарах саммита. Он уже встретился с премьером Индии Моди и президентом Турции Эрдоганом. Моди на встрече с Путиным призвал к "скорейшему завершению" войны в Украине.

"Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", — сказал премьер Индии.

Отметим, что в итоговой декларации саммита ШОС Украина не упоминается.

Также на саммите в Китае договорились о создании Банка развития ШОС. В том числе, чтобы "нивелировать санкционное давление".