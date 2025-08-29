Китай представил первый в мире "универсальный" чип 6G, способный обеспечить высокоскоростной интернет на всех частотах. Потенциально он увеличивает скорость в 5 тысяч раз по сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По информации издания, с таким чипом передачу 50‑гигабайтного фильма в разрешении 8К можно будет осуществить "за считаные секунды".

"Существует острая необходимость в решении задач разработки 6G", – заявил профессор Ван Синцзюнь из Пекинского университета.

При этом он добавил, что из-за увеличения спроса на устройство с чипом 6G, сети следующего поколения должны использовать преимущества различных диапазонов частот.

Однако, как пишет издание, расширение беспроводного доступа также может привести к перегрузке электромагнитных сред, снижая надежность соединений.

Ранее глава Nokia Пекка Лундмарк заявлял, что к 2030 году смартфон перестанет быть актуальным гаджетом и фактически отомрет, а большинство функций телефона будут в гаджетах, встроенных прямо в тело человека. Он также предсказал появление стандарта связи 6G к 2030 году.

Осенью же прошлого года глава Министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что в Украине запускают пилотный проект 5G-интернета.