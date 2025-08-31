Руководитель КНР Си Цзиньпин принимает в Китае лидеров Индии и России - после того, как "одного оттолкнули от США тарифы президента Дональда Трампа, а второго вывели из изоляции его объятия". Об этом сообщает New York Times, оценивая сегодняшний саммит ШОС, куда прибыли Владимир Путин и Нарендра Моди.

Издание пишет, что таким образом Си "превратил отчуждение Индии от Америки в возможность и подтвердил свою долгосрочную линию на союз с Путиным".

Саммит, а также следующий за ним военный парад в Пекине - "это не просто зрелище, он показывает, как Си стремится превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты перестройки мирового порядка, который десятилетиями доминировали США".

"Успех внешнеполитической стратегии Си виден по веренице лидеров, приезжающих в Китай. На самом деле Си сегодня, вероятно, чувствует себя скорее осаждённым приезжающими в гости главами государств, чем США и их союзниками", — сказал сотрудник Института Брукингса Джонатан Цзинь.

Также в этом институте полагают, что Китай и Россия военными парадами хотят "отодвинуть претензии Запада на победу" во Второй мировой войне.

"Китай и Россия предлагаю альтернативную историю победы союзников", - заявляют эксперты.

Кроме того "Си может также поблагодарить администрацию Трампа за ускорение ослабления напряжённости между Китаем и Индией, его крупнейшим азиатским стратегическим соперником".

Издание напоминает, что Моди, который при администрации Байдена сблизился с США для противодействия Пекину, впервые за семь лет посещает Китай (хотя его и не будет на военном параде).

"Саммит и парад позволят Путину и Си подтвердить их тесные отношения — партнёрство, которое Запад пытался, но в значительной мере так и не смог разрушить… Сближение Путина и Моди с Китаем, а также участие лидеров десятков других развивающихся стран, включая Турцию, Египет, Малайзию и Пакистан, контрастирует с растущими противоречиями в альянсе США с европейскими и азиатскими странами", - считает газета.

Зримым примером противоречий внутри Запада NYT называет вопрос Украины.

Напомним, Си Цзиньпин уже встретился в Китае с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Это первый визит Моди в Китай за семь лет.

Ранее завадные СМИ писали, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начался в Китае 31 августа, покажет "солидарность Глобального Юга", а также "поможет России, попавшей под санкции, совершить еще один дипломатический переворот".