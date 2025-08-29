Президент США Дональд Трамп предложил привлечь войска Китая к обеспечению безопасности в Украине.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, американский глава предложил пригласить Китай для размещения миротворцев вдоль 1300-километровой линии фронта.

Таким образом Россия пыталась продвигаться еще в 2022 году во время переговоров в Стамбуле, но Киев тогда отверг его, поскольку Москва оставляла за собой право вето на любые действия "гарантов".

При этом отмечается, что такая идея не нашла поддержки в европейских столицах и ранее уже была отвергнута президентом Украины Владимиром Зеленским из-за поддержки, которую Пекин оказывает России в войне.

В то же время Белый дом уже успел назвать информацию "ложной". В Пекине также опровергли слухи о готовности отправить миротворцев.

Ранее СМИ писали, что Белый дом предложил Китаю провести первый телефонный разговор по линии Министерств обороны, но Пекин пока не соглашается.

По словам американского чиновника, обсуждение состоится после военного парада Китая 3 сентября, на котором будут показаны вооружения, способные ударить по Штатам.