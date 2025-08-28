Зеленский назвал сроки появления конкретики в гарантиях безопасности для Украины
Появление конкретики по гарантиям безопасности для Украины переносится на следующую неделю.
Это следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского в телеграм-канале.
"Многие говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - пишет Зеленский после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что наработки по гарантиям будут "в ближайшие дни".
Подробнее о гарантиях безопасности для Украины мы рассказывали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
