Анализируем итоги 1281 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State.

Украинский боец "Мучной" пишет, что россияне ежедневно совершают тактические продвижения, укрываясь в домах.

При этом, по его словам, ВСУ контратакуют в районе Первого мая, выбив оттуда основные силы россиян, которые закрепились в соседнем Зверевом. На карте Deep State село и было под контролем украинской армии.

В то же время российское минобороны сегодня заявило, что армия РФ захватила Первое мая.

Также россияне продвинулись на Лиманском направлении - у Заречного и Колодязей, сообщает Deep State.

Российкие паблики сообщают, что их войска южнее ведут "дозачистку" Кременецких лесов с целью выйти в тыл группировке ВСУ в Северске.

Российские войска также продвинулись на востоке Запорожской области, сообщает Deep State - в районе Ольховского.

При этом украинские военные пишут, что армия РФ продвинулась и на западе региона – в населенном пункте Степногорск.

Как сообщает офицер ВСУ с позывным "Алекс", россияне заняли позиции в южной и юго-западной части Степногорска, но пока неизвестно, идет ли речь об отдельных группах или о полноценных подразделениях, которые закрепились на этих позициях.

Deep State две недели назад сообщал о том, что ВСУ зачистили Степногорск, сейчас на его карте почти весь поселок находится под контролем ВСУ.

В Украине ждут новой военной кампании РФ, которая может начаться осенью.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что идет активная переброска российских войск с севера в Донецкую и Запорожскую области. При этом некоторые подразделения идут на купянское и боровское направления. Он называет это "стратегической перегруппировкой".

Именно этим снятием резервов Мирошников объясняет продвижением ВСУ в Сумской области.

"Наши воины в это время пытаются улучшить позиции там, где это возможно. На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг чуть ли не 70% резервов снял и 20% основных сил. А так глобально, враг готовится к осенней кампании, которую может начать уже через несколько недель. При этом не теряя нынешних темпов наступательных действий", - пишет Мирошников.

Он прогнозирует, что основные наступления РФ будет проводить на Покровск, Северск, Лиман, Купянск, Константиновку и Орехово, "а там уже по "старой схеме" – где будет выходить, там и будут концентрировать основные усилия".

К обстрелам. Россия этой ночью атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожье, сообщает Минэнерго.

В Сумах был прилет по одной из ключевых подстанций, без света осталась значительная часть города и промышленных потребителей. В Полтавской были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры.

Кому открыли выезд за границу?

Вчера премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство приняло постановление, по которому "мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения".

"Речь идёт обо всех гражданах указанного возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам находятся за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления", - написала Свириденко.

Представитель Кабмина в Раде Мельничук затем уточнил, что парни смогут выезжать из Украины до 22 лет включительно. Постановление об этом было опубликовано сегодня - и завтра решение должно вступить в силу.

В Госпогранслужбе добавили, что при пересечении парням тем не менее будет нужен военно-учетный документ - в бумажной или электронной форме. То есть, те, кто не обновил свои данные и не имеет подтвержденного статуса военнообязанного либо непригодного - могут границу не пройти. А те, кто вернулся из-за границы - без похода в ТЦК могут не отпустить назад.

Стоит отметить, что опубликовали постановление не в тот же день, как о нем заявили, а почти через сутки, что вызвало немало вопросов. Нардеп Гончаренко высказывал версию, что постановление еще не было фактически принято в момент его объявления.

Причиной задержки мог быть возраст выезжающих.

Еще до официального опубликования Гончаренко выложил версию постановления, где было указано, что послабления вводятся не по 22, а по 21 год включительно.

Нардеп от "Слуг народа" Федиенко после этого заявил, что опубликованная Гончаренко версия - "техническая" (подтвердив, впрочем, что это не фейк). И нужно дождаться публикации официального документа.

Гончаренко же настаивал на подлинности своего документа и допустил, что правительство после возникшего резонанса еще может изменить текст и выложить итоговую версию постановления с верхней границей возраста в 22 года (что по факту и произошло).

Но в целом понятно, что власть уже окончательно открывает границы для четырех возрастов молодых людей. Почему в итоге решились на это?



Когда Зеленский на прошлой неделе озвучил идею открыть границы для молодежи младше 22 лет, эта новость была воспринята с большим скепсисом относительно практической реализации сказанного. Так как открытие границ наверняка приведет к тому, что многие парни возрастом от 18 до 22 лет выедут из Украины.

При том, что недостаток личного состава называется сейчас в качестве одной из главных проблем ВСУ и из-за этого Зеленского уже неоднократно представители стран Запада и многие военные призывали снизить возраст мобилизации до 18 лет. И после того как правительство вместо этого сегодня все ж таки приняло решение открыть границу для парней до 22 лет, сходу появилось одно объяснение такого шага – на Банковой уверены в скором окончании боевых действий.

Такая версия вполне возможна, но она не единственная. Можно назвать еще как минимум четыре других.

1. Власти намерены в ближайшее время ужесточить мобилизационный режим и потому для баланса решили дать послабления одной из категорий военнообязанных. Какие могут внедрить ужесточения? Например - провести через Раду скандальный законопроект об уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы. Или же снизить возраст мобилизации до 23 лет. Хотя последнее может дать обратный эффект – если возраст мобилизации снизят до 23 лет, то это максимально ускорит отъезд парней младше 22 лет через открывшиеся границы. И, по итогу, резерв военнообязанных в целом резко сократится.

2. Власти таким образом пытаются остановить массовый отъезд парней младше 18 лет, побуждая их оставаться в стране, чтоб хотя бы те поступили в украинские ВУЗы. Это не исключает того, что в будущем, если война затянется, возраст мобилизации будет снижен сразу до 18 лет. И, таким образом, под нее потенциально попадет большее число парней за счет тех, кто ранее планировал выехать до 18 лет за границу, но после нынешнего открытия границ передумал.

3. Власти просто пытаются отдельными послаблениями создать среди украинцев ощущение того, что "жизнь налаживается, ситуация стабилизируется, окончание войны не за горами", как бы отвечая на нарастающее в обществе стремление к миру. Не исключено, что военные посчитали, что резерва за счет по-прежнему не выездных парней, которым сейчас от 23 до 25 лет, на ближайшие два года войны хватит, а если этот расчет окажется неверным и ситуация с живой силой станет совсем критической, то в любой момент возраст мобилизации можно будет понизить вплоть до 18 лет (см пункт 2).

4. Власти хотят снизить протестный потенциал, проявившийся во время "картонного Майдана" в поддержку НАБУ, основными участниками которого были студенты возрастом младше 22 лет. И открывая им возможность свободного выезда власти хотят побудить их покинуть страну, чтоб на будущие Майданы выходило уже меньше людей. Эта версия популярна среди оппозиции, хотя и выглядит сомнительно. Очевидно, что в протестах участвовала очень небольшая, политизированная, часть молодежи. И таковая будет всегда. Вывести на улицы по всей стране несколько тысяч (или даже несколько десятков тысяч) человек большого труда не составит в любом случае.

О чем Уиткофф будет говорить с Ермаком

На этой неделе спецпредставитель Трампа Уиткофф проведет встречи с украинцами в Нью-Йорке. Об этом он сам заявил в интервью Fox News.

По данным Bloomberg, от Украины на переговоры с Уиткоффом приедут Ермак и Умеров, которые накануне в Киеве встречались с другим представителем Трампа по Украине - Келлогом.

Украинские чиновники могут обсудить с Уиткоффом гарантии безопасности и встречу Зеленского с Путиным, пишет агентство.

Сам же представитель Трампа дал понять, что обсуждаться будут и территории. В ходе интервью он фактически подтвердил, что российские предложения по миру включают передачу РФ Донецкой области. И что Украина пока не приняла этого.

"Россия положила на стол мирное предложение. Оно включает Донецк. Это может быть не то, что могли бы принять украинцы, но большего прогресса у нас до сих пор не было", - сказал Уиткофф. Он добавил, что Путин "сделал искренние попытки пойти на контакт. Он, безусловно, сделал это на саммите на Аляске".

Также, по словам, представителя, Трамп периодически бывает недоволен и Киевом, и Москвой.

Сам американский президент вчера даже допустил санкции не только против России, но и отношении Украины. По его словам, Зеленский "тоже не является невиновным" в ситуации, при которой явного движения к миру в Украине не видно. "Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого", – добавил он.

Судя по этому контексту, на встрече с Уиткоффом Ермак и Умеров могут услышать призывы определяться - либо согласиться на предложение РФ о передаче Донбасса, либо внести какой-то свой компромиссный вариант, который Москва была бы готова рассматривать. Напомним, что Зеленский пока что согласен лишь на прекращение огня по текущей линии фронта.

Впрочем, как мы уже писали, итоговая конфигурация территорий будет скорее всего зависеть от уровня гарантий безопасности, которые смогут предоставить Киеву.

Гарантии наподобие пятой статьи НАТО - но без членства в Альнсе - рассматриваются сейчас как основной вариант, заявила премьер Италии Мелони. Она отметила, что данная норма не будет полным аналогом 5-й статьи.

"Премьер Италии предложила предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 о коллективной обороне НАТО, но без фактического членства в альянсе. Это один из вариантов, которые прорабатываются европейскими лидерами. Предложение Мелони подтверждает, что вступление Украины в НАТО не рассматривается, но предлагает механизм коллективной помощи как наиболее оптимальный вариант. Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам блока по коллективной обороне, изложенным в статье 5, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответе в случае нападения", - отмечает Bloomberg.

Напомним, что Италия ранее выступала против отправки войск в Украину. И, судя по всему, итальянский вариант предусматривает лишь то, что в случае новой войны в Украине ее гаранты соберутся вместе и решат, какую оказать поддержку. Примерно так и сформулирована 5-я статья Альянса - никаких конкретных обязательство по вступлению в войну и поставкам определенного объема вооружений она не предусматривает.

В то же время страны, входящие в "коалицию желающих", все еще настаивают на введении своих сил в Украину. Как пишет Financial Times, "коалиция" предполагает , что ее войска могут быть развернуты в глубине территории Украины как "третья линия защиты".

Перед этой линией должная находиться вторая линия из украинских войск. А между ВСУ и российской армией может быть выстроена демилитаризованная зона, которую будут патрулировать войска третьей страны, согласованной Украиной и Россией.

Согласны ли США и Россия на такую схему, в статье не уточняется, хотя и говорится, что глава Пентагона Хегсет вообще против каких-либо гарантий Украине со стороны Вашингтона. РФ на данный момент выступает против размещения любых западных сил в Украине (о чем сегодня снова заявил спикер Кремля Песков).

Да и сама идея демилитаризованной зоны с участием неких миротворцев кажется сомнительной. Для патрулирования двух тысяч километров границы и линии соприкосновения нужно будет огромное количество войск. Судя по тому, что написано в статье, это не могут быть страны НАТО, которые обсуждают введение своих сил только в тыл украинской армии, опасаясь прямого столкновения с РФ.

Из других мировых игроков операцию такого масштаба могут позвонить себе лишь страны "глобального Юга" - в первую очередь Китай с Индией. Но пока кажется малореальным, что западные страны будут в восторге от введения в Европу многотысячных "сил БРИКС". Да и сами страны БРИКС не факт, что согласятся посылать свои войска за тридевять земель от своих стран с риском, что они могут в любой момент оказаться "на рубеже огня", если противостояние между Украиной и Россией возобновится.

Амбиции "коалиции желающих" подрывают и США, которые не хотят давать ни Украине, ни европейскому контингенту свои прямые гарантии безопасности.

FT со ссылкой на европейских и украинских чиновников пишет, что Штаты могут помочь "коалиции желающих" разведданными и воздушной поддержкой. Издание сообщает, что Америка готова предоставить "стратегические средства обеспечения", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства командования и управления, а также средства ПВО, которая, впрочем, должна быть развернута под руководством не Штатов, а Европы.

Отметим опять же, что в Вашингтоне официального своего согласия на такую схему не подтверждали. И, судя по многим признакам, США не дают согласия на основное требование "коалиции желающих" - обязательство вступить на их стороне в войну, если по западному контингенту в Украине будет нанесен удар.

Формально это не территория НАТО, и Альянс в Украине страны "коалиции" представлять не будут. Следовательно война с Россией на территории Украины, если таковая начнется - не будет поводом для вмешательства всего Альянса и прежде всего американцев.

Европейские чиновники признают, что трудно убедить общества своих стран в отправке войск без "ясного заявления", что европейские войска будут действовать при поддержке США. Но, несмотря на активную дипломатию последних недель, "до сих пор нет ясности, какую именно роль готовы взять на себя США", пишет Wall Street Journal.

Издание также указывает, что планы Европы по отправке военных в Украину негативно воспринимаются населением и общественностью европейских стран. Европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом": многие избиратели выступают против любой миссии, которая подвергнет солдат риску.

"Восточноевропейские страны не хотят отрывать силы от собственной границы — восточного фланга НАТО. Оппозиция достаточно заметна и в Италии, и в Германии, где на ситуацию накладывает отпечаток наследие Второй мировой войны", - сообщает издание.

В Германии против отправки войск выступает как правящая СДПГ, так и оппозиция на крайнем правом и на крайнем левом фланге. Против и население: согласно опросу Insa на прошлой неделе, 56% респондентов высказались против немецкого участия — это больше, чем весной.

Даже во Франции — одной из главных сторонниц ввода контингента — поддержка населения зависит от того, будет ли подписан именно мирный договор, а не просто прекращение огня. Согласно мартовскому опросу Elabe, 67% респондентов поддержали бы французское участие в случае заключения мира, но без него 68% выступают против.

"Если мы поедем в Украину восстанавливать — хорошо. Но если наша цель — создавать сомнения и продолжать войну, то смысла в этом нет", - приводит газета мнение французов.

Также издание напоминает, что против отправки войск выступили Италия и Польша.

Иными словами, вопрос гарантий при первом приближении выглядит сейчас сложнее, чем территориальный. И, вероятно, именно по нему сейчас идут основные дискуссии в треугольнике "США - Украина+Европа - Россия".