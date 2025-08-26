Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД стран Европы "договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров".

Такое заявление опубликовал Госдеп.

В телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йохан Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритании Дэвид Лэмми, Украины Андрей Сибига и глава евродипломатии Кая Каллас.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что с Рубио и европейцами по телефону обсуждались гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава украинской дипломатии написал в соцсети X.

"Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Они должны быть многоплановыми, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - заявил Сибига.

Напомним, госсекретарь Рубио возглавляет от имени США работу по предоставлению гарантий безопасности.

В теме предоставления этих гарантий мы разбирались в отдельном материале.