Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас работают страны Запада, не будут вторым Будапештским меморандумом.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Рютте отметил, что в обеспечении безопасности будут вовлечены США и страны НАТО, предоставляя помощь ВСУ.

"Эти надежные гарантии безопасности будут играть сверхважную роль. Поэтому мы сейчас работаем над их определением... Мы считаем, что будет два уровня. На первом уровне будет, собственно, заключение какого-то мирного соглашения или прекращение огня либо сочетание того и другого. Таким образом, первый уровень нужен для того, чтобы Вооружённые силы Украины были максимально усилены и могли выдержать любые трудности... Над этим мы, собственно, работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими", — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что тему ввода иностранных войск в Украину как часть гарантий безопасности еще обсуждают, о результате говорить пока рано.

На днях эксперт Николай Капитоненко выразил опасения по поводу того, что гарантии безопасности Украине, как в 5-й статье устава НАТО, окажутся вторым Будапештским меморандумом.

Мы детально разбирали, какие гарантии может получить Украина и будут ли они действенными.