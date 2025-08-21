России нужно предложить членство в НАТО, заявил соратник Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, которого Трамп хотел назначить генпрокурором США.

Он сказал, что эта идея уже давно обсуждается специалистами по внешней политике. По его словам, членство России в НАТО может быть долгосрочной стратегией доя завершения войны в Украине.

"В 1997 году в комитете по внешним связям Сената прошло заседание, посвященное теме расширения НАТО. И тогда госсекретарь Мадлен Олбрайт рассуждала о перспективе сотрудничества между НАТО и Россией. Тогда ничего из этого не вышло и вместо того, чтобы усилить сотрудничество с Россией, победу одержала идея расширить НАТО и окружить им Россию. Что ж, нам довелось узнать, что загнанный в угол зверь начинает кусаться. Необходимо создать условия, когда все поймут, что мир безопаснее войны. Воевать просто – нападай да и все тут. Мириться сложнее. Но по крайней мере у Трампа что-то уже начинает получаться. И в конечном итоге это может и должно привести к расширению НАТО за счет включения в него России. Если никто ничего не испортит", - заявил Гетц.

Напомним, в 2023 году бывший помощник президента РФ Владислав Сурков прогнозировал, что после завершения войны в Украине отношения между США, Европой и Россией станут союзническими. И они сформируют единую геополитическую общность "великий Север" в противоположность "глобальному Югу".

Впрочем, официально намерения приглашать РФ в НАТО никто не высказывал. Также как и Россия в настоящее время не высказывает желание вступить в Альянс.

Последний раз этот вопрос поднимался в начале 2000 года, когда Путин предложил НАТО принять в Альянс Россию, но получил отказ.

Сейчас Москва выступает против ввода в Украину миротворцев из стран НАТО.

Напомним, вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО.