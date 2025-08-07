Количество украинцев, которые верят в перспективу вступления страны в НАТО, стремительно сокращается. В 2022 году 12% считали, что Украина никогда не вступит в НАТО, в 2025 таких уже 33%.

Об этом свидетельствует данные опроса Gallup.

При этом, как видно из инфографики, 32% опрошенных респондентов считают, что членство в блоке возможно в ближайшие 10 лет. В 2022 году в этом были уверены 64% опрошенных, в 2023-м - 69%, а в 2024-м - 51%.

Еще 17% опрошенных украинцев верят, что Украина может вступить в НАТО в ближайшие 20 лет - этот показатель вырос с 9% в 2022 году.

33% не верящих во вступление Украины в НАТО – самый высокий показатель за последние годы.

При этом надежды на будущее Украины в составе ЕС растаяли не так сильно, как с НАТО, но уже слабее, чем в начале войны. Большинство взрослых украинцев (52%) ожидают принятия Украины в ЕС в течение следующего десятилетия. Для сравнения в прошлом году таких был с 61% и 73% - в 2022 и 2023 годах.

Ранее мы писали о том, что 50% опрошенных украинцев считают, что Украина развивается в направлении демократии, а 41% - что страна движется к авторитаризму. 9% не определились.

Также данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показли, что 72,3% опрошенных украинцев считают, что необходимо так или иначе заканчивать войну по текущей линии фронта.