В мае рейтинг доверия Владимиру Зеленскому составлял 74%, в июне уже 65%, а в июле - 58%.

Об этом свидетельствует свежий опрос КМИС "Динамика доверия президенту В. Зеленскому в 2019-2025 годах".

При этом сейчас 35% опрошенных не доверяют президенту. Этот показатель вырос с 30% в начале июня. Баланс доверия-недоверия снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа. Вместе с этим текущие показатели доверия выше, чем минимальные во время полномасштабной войны, которые наблюдались в декабре 2024 года.

Падение рейтинга нельзя объяснить только попыткой ограничить полномочия НАБУ и САП, так как соответствующий законопроект приняли в июле. Снижение началось еще в мае-июне на фоне мирных переговоров в Стамбуле.

Главной причиной недоверия респонденты назвали коррупцию (21%), на втором месте причины, связанные с войной: началась война, недостаточная подготовка к ней, не может или не хочет ее завершать (20%).

То есть, вероятно, на фоне мирных переговоров, которые не принесли результата, многие украинцы усомнились в том, что президент хочет или может закончить войну.

Опрос проводился в течение 23 июля - 4 августа, в нем приняли участие 1022 респондентов старше 18 лет.

В июне опросы показывали, что если бы в ближайшее время в Украине состоялся второй тур президентских выборов, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обошел бы Зеленского.

Также 41% украинцев уверены, что страна движется к авторитаризму.