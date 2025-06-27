50% опрошенных украинцев считают, что Украина развивается в направлении демократии, а 41%, что страна движется к авторитаризму. 9% не определились.

Об этом свидетельствует опрос КМИС.

Основными признаками усиливающейся автократии украинцы назвали ограничение свободы слова и работы СМИ (18%), концентрация власти президентом (14%), коррупцию (13%), деятельность ТЦК и мобилизацию (12%).

При этом опрос показывает, что оценка того куда движется Украина - к авторитаризму или к демократии, прямо соотносится с отношением к президенту Владимиру Зеленскому.

Среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% среди тех, кто совсем не доверяет и 84% среди тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.

Среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 76% говорят о движении к демократии и только 7% к авторитаризму.

Среди тех, кто скорее доверяет президенту, 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.

Напомним, в рейтинге доверия украинцев на первые места вышли Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Зеленский находится на третьем месте.

Ранее мы писали, что 72,3% опрошенных украинцев считают, что необходимо так или иначе заканчивать войну по текущей линии фронта.