Китай отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украине не нужны китайские гарантии.

Заявление сделала представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине.

По ее словам, китайская сторона и дальше будет придерживаться "объективной и беспристрастной позиции" в вопросе войны в Украине.

"Эта позиция является открытой и честной, и ее широко признают. Все заинтересованные стороны должны способствовать политическому урегулированию украинского кризиса на основе общего, всеобъемлющего, кооперативного и устойчивого видения безопасности. Китай готов играть конструктивную роль в этом отношении", – заявила Мао Нин.

Напомним, до этого Зеленский заявил, что Украине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности Киеву.

