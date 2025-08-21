Анализируем итоги 1275-го дня войны в Украине.

Ночной удар по Украине

Россия сегодня ночью провела первую в августе массированную атаку по Украине.

По данным ВСУ, было запущено 614 целей - из них 574 дрона и 40 ракет разных типов. Киев заявляет, что сбил 31 ракету и 546 беспилотников.

Минобороны РФ заявляет, что этой ночью в Украине било по "предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ".

Украина сообщала о прилетах по западным областям Украины, где среди прочего был удар двумя ракетами по заводу Flex в Мукачево - предприятию с американскими инвестициями, которое занимается сборкой электроники.

Зеленский заявил, что там собирали кофеварки, что у некоторых наблюдателей вызвало определенные сомнения. Так как пожар от прилета был крайне масштабный, дым застилал весь город. Также сообщается о 19 пострадавших - и о том, что ночью на заводе работали 600 человек. То есть получается, что кофеварки производятся в несколько смен, включая ночную. Довольно высокая интенсивность производства как для бытовой техники.

Прилеты были по Львову, Житомирской области (там была повреждена железная дорога, из-за чего многие поезда, следующие с востока на запад, задержались на несколько часов), Днепропетровской области. Там обстрелы с масштабным заревом были под Павлоградом. В том же регионе была атакована газотранспортная инфраструктура.

Зарево в Днепропетровской области после ночного прилета

Также, вероятно, "Кинжалами", были атакованы города Ровно и Дубно, где есть военные аэродромы (но прилета по ним не подтверждалось).

К ситуации на фронте.

Российские войска продвинулись в Днепропетровской области, к западу от села Малиевка, сообщает военный паблик Deep State. Также они закрепились вдоль границы с этим регионом на ряде участков (у Филии, Вольного поля и Темировки).

На севере у РФ продвижение в районе Торского - в направлении Лимана. Напомним, что здесь россияне также регулярно продвигаются в районе Серебрянского лесничества.

Торги вокруг переговоров

Сегодня было много заявлений по текущему переговорному процессу.

С подробной позицией выступил Зеленский.

Во-первых, он дал понять, что не хочет выводить войска из Донбасса, как предлагает Путин (и, вероятно, поддерживает Трамп). Он заявил, что такими темпами, как сейчас, россияне будут захватывать регион "еще четыре года", поэтому сделка с отступлением ВСУ с контролируемых территорий Киеву не подходит.

Также он косвенно подтвердил, что на переговорном столе - ответный вывод российских войск из каких-то других регионов, Зеленский в этом контексте упомянул Кинбурнскую косу в Николаевской области. Ранее, напомним, в СМИ обсуждался также вывод российских войск из Харьковской и Сумской области. Президент Украины этого не прокомментировал, но пообещал, что россиян в Сумской области в течение нескольких месяцев вытеснят за государственную границу (намекая, видимо, таким образом, что Сумщина в таком обмене участвовать не сможет).

"Путин хочет продать нам какой-то "воздух" - мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил Зеленский, критикуя в целом территориальные предложения РФ.

По поводу территории сегодня также высказались другие спикеры Банковой. Глава Офиса президента Ермак заявил, что Украина не будет проводить референдум по передаче России территорий. А его советник Подоляк сказал, что Украина готова подписывать мирное соглашение по линии фронта - оставляя захваченные Россией территории де-факто под её контролем, но не признала этот контроль де-юре.

Также Зеленский отверг ещё два российских предложения. Он заявил, что не видит Китай в списке стран-гарантов безопасности, а также сказал, что единственным государственным языком в Украине останется украинский - отвечая таким образом на требования Путина придать русскому языку статус официального (о чем ранее писали американские журналисты).

Кроме того, украинский президент вновь вернулся к требованию прекратить огонь до подписания мирного соглашения. Он заявил, что перед трехсторонней встречей с Трампом должно быть объявлено прекращение огня.

"Мы входим в двусторонний формат, затем - в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня трехсторонний почти невозможен", - сказал президент. Он считает, что за время этого перемирия должно быть наработано мирное соглашение.

Напомним, Трамп ранее поддержал позицию Путина о том, что не нужно объявлять перемирие, а сразу начинать работать над подписанием полноценного мирного соглашение. А до его подписания боевые действия будут продолжаться. Но Зеленский, как видим, хочет вернуться к прежней позиции: сначала перемирие, потом переговоры.

Если суммировать эти заявления президента Украины, то он фактически озвучил полный отказ практически на все предложения Путина, высказанные на Аляске (по крайней мере речь о тех, которые публиковались в СМИ). И в этом контексте встреча между президентами Украины и России, и без того находящаяся под вопросом, становятся еще менее вероятной.

Собственно, Москва сегодня прямо заявила, что встреча Зеленского и Путина возможна, только если до того Москва и Киев согласуют ключевые моменты.

"Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны", - сказал глава МИД РФ Лавров.

Он также напомнил, что Зеленский, требующий переговоров с Путиным, не отменил свой же указ, который запрещает Украине вести переговоры с президентом РФ. Да и в целом глава МИД РФ усомнился в намерениях украинского президента.

"Желание Зеленского провести саммит с российским лидером обусловлено тем, чтобы показать свою якобы нацеленность на мир, а на самом деле Зеленский хочет подменить серьезную работу эффектами в стиле КВН и Квартала-95", - заявил Лавров.

Кроме того, он снова поднял вопрос о "нелегитимности" Зеленского. "В случае выхода на подписание соглашений с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева", - сказал Лавров.

То есть настрой по поводу перспектив двусторонней встречи в Москве не слишком позитивный.

Также Лавров заявил, что гарантии безопасности Украине должны исключать присутствие иностранных войск, которое "полностью неприемлемо". При этом Россия поддерживает гарантии безопасности Украине, согласованные в Стамбуле в 2022 году.

Напомним, в проекте Стамбульского соглашения 2022 года были заложены гарантии безопасности Украины, которые обеспечат постоянные члены Совбеза ООН: Британия, Китай, Россия, США и Франция. Ввод войск стран-гарантов на территорию Украины после прекращения огня при этом не предполагался, гарантии предполагали помощь при новом нападении.

При этом между Украиной и РФ были разногласия, которые не были урегулированы до прекращения переговоров: Москва хотела прописать, чтобы эти гарантии были задействованы в случае войны на практике только при единогласном согласии всех стран-гарантов. Киев был против этого. Кроме того, по данным СМИ, в Вашингтоне также не были довольны тем, что соглашение обязывало их давать гарантии Украине, которые подразумевали бы вступление в войну Америки.

Напомним, что сейчас Европа и Украина выступают за введение войск стран НАТО на территорию страны после остановки огня. США не против этой схемы и даже готовы обеспечить некую воздушную поддержку - пока неизвестно, какую именно. Но Россия, как видим, остается на своих прежних позициях - войск НАТО в Украине быть не должно.

При этом, судя по информации из Вашингтона, проект гарантий безопасности находится сейчас в процессе выработки. И может быть представлен уже в ближайшие дни. По данным газеты Politico, его вырабатывают в Пентагоне, параллельно в Европе по этому вопросу проводят встречи на уровне министров обороны и глав МИД. Зеленский сегодня это подтвердил и сообщил, что проект гарантий может быть готов в течение 7-10 дней.

В Белом доме говорят, что до встречи Зеленского и Путина "остаются два больших вопроса".

"В каком-то смысле они очень просты, но в то же время крайне сложны. Во-первых, Украина хочет быть уверена, что на её больше не нападут, что её территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определённые территории — большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока ещё нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определённое количество территорий", - заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, США "получили детали" по запросам сторон, но решить их можно, считает Вэнс, уже на встрече Путина и Зеленского. Однако пока неясно, состоится ли она. Судя по заявлениям Киева и Москвы - в том числе сегодняшним - ни по территориям, ни по гарантиям безопасности минимально сходных позиций у воюющих сторон нет.

В чем проблема с гарантиями безопасности для Украины

Итак, гарантии безопасности стали в последние дни центральной темой переговоров по завершению войны в Украине.

Конкретики пока мало, но упоминается, что гарантии должны напоминать 5-ю статью НАТО, но без членства Украины в Альянсе. Европейцы заявляют, что готовы ввести войска в Украину после прекращения огня. А Трамп дает понять, что какие-то гарантии (но без введения войск) предоставит и Америка.

При этом Уиткофф сказал, что на встрече на Аляске были достигнуты некие "прорывные" договоренности, связанные с согласием РФ на гарантии безопасности для Украины. Хотя этого не скажешь по комментариям Лаврова, который сегодня призвал вернуться к Стамбульскому формату гарантий, а также высказался против присутствия западных войск в Украине.

И это делает практически бессмысленными рассуждения на данном этапе о вводе войск в Украину, так как оно может быть осуществлено лишь в рамках общих договоренностей по завершению войны, которые должны согласовать все стороны, включая РФ. В Москве, к слову, распространена версия, что разговоры о введении войск - это попытка европейских стран сорвать переговоры, выставляя заведомо неприемлемые для России условия, а затем обвинить Кремль в том, что он не хочет мирного урегулирования.

Отметим, что вчера в газете Politico вышел материал, где проводится мысль, что цель Европы в переговорном процессе - сделать так, чтобы Кремль отверг условия Запада. И спровоцировать Трампа усилить давление на РФ - санкциями и военными поставками Украине.

Впрочем, примерно так же трактуют в Киеве и в Европе требования РФ вывести украинские войска с Донбасса - выдвинуть условие, которое украинские власти выполнять откажутся, после чего обвинять их в срыве переговорного процесса.

Отличие, однако, между этими двумя примерами в том, что на Киев у Трампа есть много рычагов влияния, которые он, при желании, может задействовать, чтобы заставить Зеленского принять "заведомо неприемлемые условия", а на РФ таких рычагов влияния у США и в целом у Запада гораздо меньше.

В то же время вся дискуссия о гарантиях безопасности сейчас отклоняется от главного вопроса – а как вообще может реально помочь Запад Украине в случае нового вторжения РФ? Или точнее – может ли он (и готов ли он) в принципе помочь чем-то большим, чем уже помогает в нынешней войне? Может ли он сам вступить в войну против России или хотя бы сбивать российские ракеты силами ПВО НАТО, как это делается в помощь Израилю, когда его атакует Иран? Готов ли он рискнуть войной с Россией, введя в Украину войска без согласия Москвы?

В Украине по этому поводу уже высказываются большие сомнения. В частности, относительно действенности обсуждаемых сейчас гарантий безопасности "аналогичных 5-й статье НАТО".

"5-я статья не предусматривает автоматического вступления в войну. Там говорится о том, что нападение на одного считается нападением на всех, и если оно случится, каждый из союзников будет помогать жертве. Так, как посчитает нужным - а считать можно по-разному. Сила НАТО - в совпадающих интересах союзников. Если формулировку типа 5-й статьи предложить отдельно взятой Украине, без членства в НАТО, это просто будет слабое обязательство помогать, чем получится, примерно так, как оно уже есть в соглашениях о безопасности. Может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом", - написал в ФБ эксперт-международник Николай Капитоненко.

И сомнения эти, в общем-то, обоснованы.

Нынешняя война показала, что Запад не готов напрямую воевать с РФ. Если был бы готов, то уже бы давно воевал. Потому что почти вся боеспособная часть российской армии задействована в Украине и НАТО может голыми руками брать хоть Калининград, хоть Санкт-Петербург.

Но Альянс этого не делает по совершенно понятной причине – из-за наличия огромного ядерного арсенала у РФ, который Москва, вполне вероятно, задействует в случае нападения со стороны войск НАТО (и вероятность этого далеко не нулевая). И даже туманные намеки Макрона в начале прошлого года на возможность введения войск стран НАТО в Украину быстро прекратились после нескольких угроз с "ядерными намеками" из Кремля.

Пока этот фактор (наличие у РФ ядерного оружия) существует, Запад может дать гарантии Украине с обязательством в той или иной форме вступить в войну на ее стороне в случае нового вторжения только в двух случаях.

Первый – если против таких гарантий по каким-то причинам не будет Москва. Но пока не просматривается таких кнутов и пряников, которые бы побудили Москву согласиться на подобный вариант. Разве что в случае каких-либо глобальных договоренностей Запада и РФ о полном восстановлении отношений и геополитическом союзе. Либо в случае начала колоссальных проблем у России (и то и другое пока крайне гипотетическая вероятность).

Второй – если и в США, и в Европе возобладает точка зрения, что ради защиты Украины от нового вторжения допустимо будет начать ядерную войну с Россией. То есть все до единого члены Альянса скажут Путину примерно такую фразу: "Если хоть один российский снаряд или FPV-дрон перелетит через линию фронта на украинскую территорию, это будет означать, что Россия объявила войну всему Альянсу. На следующий же день все страны НАТО начинают боевые действия против России. А если Москва применит ядерное оружие, то в ответ и мы нанесем ядерный удар по РФ. И пусть весь мир в труху, но мы с украинцами попадем в рай, а вы просто сдохнете".

Но признаков того, что Запад готов к мировой ядерной войне ради Украины, нет абсолютно никаких. Все поведение стран НАТО во главе с США с начала полномасштабного вторжения говорит ровно об обратном – воевать с Россией из-за Украины Альянс не намерен.

Собственно, это было понятно уже давно. Еще со времен Будапештского меморандума 1994 года, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно повторять, что "нам нужны настоящие гарантии безопасности, а не пустая бумажка вроде Будапештского меморандума".

Однако на практике, по причинам, описанными выше, никакие большие гарантии на практике страны Запада Украине дать не могут (если не случатся две описанных выше ситуации). Подчеркнем – на практике. На бумаге же можно прописать все что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет.

На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность, оказали. С 2014 года они ввели огромное количество санкций против РФ, оказали многомиллиардную финансовую и военную помощь Киеву. Просто изначально считалось, что этого будет достаточно, для того чтобы сокрушить Россию. Но концепция оказалась неверной. По крайней мере, на данный момент. РФ не сокрушена, перехватила инициативу на фронте, ее экономика не рухнула, несмотря на все сложности. Что дальше? Вступление НАТО в войну уже непосредственно? На это Запад идти, повторимся, не готов.

В такой ситуации перед Украиной (причем вне зависимости от того, будет ли в ближайшее время завершена нынешняя война или нет) стоит выбор из двух вариантов, о которых мы уже подробно писали.

Первый – "вечное противостояние" с Россией в надежде на то, что РФ все ж таки рано или поздно рухнет под грузом проблем. Это популярная в Украине концепция "европейского Израиля" или же, в формулировке Урсулы дер Ляйен, "стального дикобраза". Только Украина не будет иметь такие гарантии военной поддержки со стороны США, как Израиль. А Израиль не имеет и никогда не имел по соседству столь мощного врага с огромным арсеналом ядерного оружия, как Россия. Поэтому состояние "вечной войны" - будь то война открытая, как сейчас, или же гибридная, как была на Донбассе в 2015-2022 годах, будет куда более разрушительным для Украины, чем для России. И в перспективе 10-15 лет может привести к краху украинской государственности.

Второй – "грузинско-финский" сценарий, если в украинской элите и в обществе возобладает мнение, что единственной реальной гарантией безопасности Украины могут быть договоренности о мирном сосуществовании с Россией.

То есть: нейтралитет, полное восстановление отношений, взаимное снятие претензий друг к другу. У этой концепции очень много противников. Их главный аргумент такой: "реальная цель Москвы уничтожение Украины как таковой, а потому договариваться о мирном сосуществовании с Кремлем в принципе невозможно. Любые полюбовные договоренности РФ будет использовать для ослабления и полного захвата Украины". Но если из Кремля поступят сигналы о том, что "грузинско-финский" сценарий для РФ приемлем, разворота политики Киева в данном направлении исключать нельзя. Особенно если нейтральный по отношению к Москве курс Украины поддержит Трамп.

Первый задержанный по делу "Северных потоков"

18 августа в Римини полиция Италии задержала гражданина Украины Сергея К. по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Ордер на его арест ранее выдала федеральная прокуратура Германии.

По версии следствия, он входил в группу, которая заложила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Предположительно, задержанный был одним из координаторов операции, находился на судне, но сам не погружался в море, чтобы заминировать трубопровод.

Яхта, на которой действовали фигуранты дела, была арендована у немецкой компании через посредников и по поддельным документам.

Взрывы на "Северном потоке" произошли 26 сентября 2022 года. Подводные трубопроводы были повреждены в четырех местах. На тот момент газ по ним не транспортировался, но трубы оставались заполненными техническим газом.

Сразу после диверсии New York Times, Die Zeit и Washington Post писали о возможной причастности к подрывам "проукраинской группировки". Позже некоторые европейские и американские СМИ писали, что к операции мог быть причастен тогда еще главком ВСУ Залужный и офицер СБУ Червинский. Других подтверждений этому нет.

Украина свою связь с диверсией отрицала. Россия же заявляла, что подрыв потоков осуществлялся по заказу США, добавляя, что это был удар по тем кругам в Германии, кто выступал за восстановление импорта газа из России и восстановления с ней экономического взаимодействия.

Но, как видим, единственная официальная версия в Европе сейчас - украинский след. И, хотя пока власти Германии не торопятся делать из этого политических выводов, в перспективе это уголовное дело может перерасти в крупный скандал, который может отразиться на поддержке Украины.

Задержание Христенко в Дубае и подготовка контрудара по НАБУ

В ОАЭ позавчера по запросу Украины был задержан для экстрадиции в Украину нардеп Федор Христенко, которого СБУ обвиняет в работе на РФ и во влиянии на НАБУ. Об этом экс-нардепу Игорю Мосийчуку сообщила супруга Христенко Марина.

Мосийчук называет Христенко "ключевым свидетелем по делу пленок из квартиры Тимура Миндича". Поэтому задержание Христенко и его возможная экстрадиция в Украину может оказать очень большое влияние на внутриполитические процессы в стране.

Напомним, Христенко обвиняется не только в госизмене, но и привлечении к работе на российские спецслужбы детективов НАБУ.

В обнародованных СБУ материалах речь идет о связях Христенко с двумя ключевыми детективами НАБУ Русланом Магомедрасуловым, который вел дело ближайшего соратника президент Тимура Миндича и, в частности, организовал прослушку его квартиры. А также с Александром Скомаровым, который ведет дело экс-вице-премьера Чернышова.

Жена Христенко уже подтвердила, что ее муж контактировал с детективами НАБУ. В том числе и с теми, кто проходит по уголовным делам, которые ведет СБУ. При этом она отрицает работу мужа на российские спецслужбы и считает происходящее политическим преследованием, связанным с попытками украинских властей взять под контроль антикоррупционные органы.

Что произойдет в случае экстрадиции Христенко в Украину, не трудно догадаться.

В ходе допросов СБУ попытаются получить от него показания против детективов НАБУ (жена Христенко заявила, что соответствующие предложение ее мужу еще до задержания озвучил один из руководителей СБУ).

То есть, условно говоря, Христенко должен будет дать показания, что Магомедрасулов вел дело против Миндича и прослушивал его квартиру (где часто бывал и Зеленский) не для борьбы с коррупцией, а по заданию ФСБ, чтобы подслушать разговоры верховного главнокомандующего со своим ближайшим соратником. И аналогичные показания по Скомарову.

Если такие показания СБУ получит, то это даст возможность Зеленскому нанести контрудар по НАБУ и САП. И начать, под предлогом "борьбы с российской агентурой", чистки этих органов от нелояльных Банковой детективов, а также, возможно, и поменять их руководителей.

Таким образом, Зеленским попытается взять под контроль антикоррупционную вертикаль, но уже без формальных изменений законов, против которых выступал ЕС. А на обеспокоенность европейцев происходящим (если таковая будет выражена) отвечать, что он "не посягает на независимость НАБУ и САП, а всего лишь очищает их от агентов Кремля".

Удастся ли Банковой задуманное или нет, пока сказать трудно. Но, судя по всему, план "контрнаступа" примерно таков. И экстрадиция Христенко в Украину является его центральным элементом. А потому за дальнейшими событиями вокруг задержанного в Дубае нардепа стоит пристально следить.

Подробно о политических раскладах в Украине, после того как Зеленский сдал назад с законом по ограничению полномочий НАБУ, мы писали здесь.