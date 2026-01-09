Анализируем итоги 1416-го дня войны в Украине.

Второй удар "Орешником"

Вчера вечером россияне нанесли удар "Орешником" по Львову. Накануне предупреждение о серьезной атаке сделали Зеленский и американское посольство. И через пару часов последовал удар (второй по счету после обстрела Днепра в ноябре 2024 года)

До сих пор нет данных, что стало объектом атаки - власти Украины заявляют, что это был объект инфраструктуры в областном центре.

Каких-то видимых последствий вроде блэкаутов не было. Но вряд ли удар был "в землю", поскольку тогда бы украинская власть, скорее всего, сообщила бы, что атака эффекта не возымела.

Агентство Reuters пишет, что РФ выпустила пустые заряды "Орешника" по госпредприятию во Львове. Ракета несла инертные или "макетные" боеголовки — как и в 2024 году, когда ими били по Днепру. По словам чиновника, попадание нескольких суббоеприпасов вызвало "незначительные пробоины бетонных конструкций" в цехе.

При этом с утра в пабликах прошли сообщения, что удар наносился по крупному газовому хранилищу. И после него в небе было сильное зарево.

Россия не конкретизировала, куда именно летел "Орешник". Украину этой ночью атаковали также другие ракеты и дроны, и по итогам всех атак россияне заявили, что поражены "предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Украина подтверждала только прилеты по энергетике, а также жилым домам.

Возвращаясь к "Орешнику" - минобороны РФ заявило, что этот удар наносился в отместку за попытку атаковать резиденцию Путина (что Украина отрицает).

Украина при этом усмотрела в ударе другое содержание - "послание" Европе, поскольку "Орешник" приземлился в непосредственной близости от границ Евросоюза. Именно как "угрозу Западу" комментировали атаку украинские официальные лица.

Такую же трактовку выдвинула и сама Европа, называя прилет "Орешника" в 70 километрах от польской границы "предупреждением Евросоюзу и США".

Нардеп Алексей Гончаренко предположил, что Россия таким образом дала ответ на планы европейцев ввести войска в Украину в рамках мирного соглашения.

"Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если "орешник" за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны", - написал Гончаренко.

Отметим, что вчера Москва действительно заявляла, что не потерпит западный контингент на территории Украины, и они будут для РФ "законной военной целью". Учитывая данные СМИ о том, что эти войска хотят разместить главным образом на западе Украины, прилет туда "Орешника" действительно выглядит как намек, что "достанем везде".

Впрочем, разговоры европейцев о том, что они хотели бы ввести свои войска в Украину, начались не сегодня, и пока это лишь разговоры: без согласия РФ на такой вариант Европа введения сил не рассматривает. Поэтому атака "Орешником", скорее всего, является ответом на общий рост напряженности между Россией и Западом.

Эта напряженность связана с тем, что США после переговоров в Париже, вероятно, планируют усилить давление на Россию - чтобы она пошла на уступки по мирному плану.

Издание Axios вчера написало, что Вашингтон, Киев и Европа практически полностью согласовали новую редакцию мирного плана и ознакомили с ней российского представителя Дмитриева - и теперь ждут ответа от Москвы.

Что именно вошло в обновленный документ - не сообщается. Но параллельно США начали показательно атаковать танкеры российского "теневого флота". А Трамп заявил, что дал "зеленый свет" принятию законопроекта, позволяющего президенту США вводить вторичные тарифы на страны, покупающие российскую нефть.

И, хотя Трамп сказал, что надеется не использовать этот рычаг, зампред Совбеза РФ Медведев уже заявил, что Москву пытаются продавить на "неприемлемые компромиссы".

"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут всё ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал Медведев.

Исходя из его слов, Москве предложат (или уже предложили) согласиться в той или иной форме на присутствие западных сил в Украине. А также отойти от своего требования вывода ВСУ из Донбасса.

И, хотя пока подробностей нового плана не публиковали пока еще даже на уровне сливов для прессы, удар "Орешником" по Львову - красноречивый маркер того, что в Москве готовы давать ответ на усиление давления по этой линии.

Как мы уже писали, к этому усилению сейчас склоняют Трампа "ястребы"-республиканцы, а также Киев и Европа, убеждая президента США, что после похищения венесуэльского лидера Мадуро Трамп может "закрутить гайки" и против Москвы.

Видимо, чтобы эта стратегия не сработала, Москва и поднимает ставки.

Отопительный блэкаут в Киеве

Параллельно "Орешнику" Россия запустила 35 других ракет и десятки дронов, которые атаковали Киев и область. Пострадали несколько столичных ЖК, погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

Но в основном удары были, судя по всему, направлены против энергетики и столичных ТЭЦ. В Киеве, сперва на левом берегу, затем по всему городу ввели экстренные отключения света. Но были последствия и посерьезнее. Половина жилых домов Киева, по словам Кличко, осталась без отопления (а это шесть тысяч строений).

Мэр даже призвал киевлян, у кого есть такая возможность, выехать из столицы. То есть, городские власти усмотрели реальную перспективу того, что киевляне надолго могут остаться без тепла. И это на фоне минусовой температуры (в Киеве сейчас -8) и предстоящего на днях еще более резкого похолодания - до минус 20, как сообщают синоптики.

Как утверждает народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, "во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду с внутридомовых систем". Об это Кучеренко написал на своей странице в Фейсбуке. В комментариях он пояснил, что перезапустить систему удастся лишь при условии, что на улице установится плюсовая температура (что, по всей видимости, случится нескоро, учитывая прогноз погоды).

В КГГА уже подтвердили слив воды, но назвали это "стандартной процедурой" при морозах и авариях.

То есть, фактически, прямо сейчас реализуются угрозы, которыми киевлян пугали еще с лета - о том, в столице целые микрорайоны могут опустеть из-за блэкаутов, а людям придется выезжать в сельские дома с печным отоплением. При этом, Киев оказался в шаге от катастрофы внезапно, для этого не понадобилось даже сильных морозов.

Почему и что происходит с энергосистемой после очередной массированной атаки?

1. Тепловой удар



Кличко сказал, что ночная атака "была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры".

Как говорит наш источник на энергорынке, вследствие атак пострадали несколько столичных ТЭЦ, в частности, Дарницкая ТЭЦ-4 (ее эксплуатирует поставщик тепла "Евро-реконструкция"), ТЭЦ-6 на Троещине, ТЭЦ-5 на Выдубичах (именно она снабжает теплом Соломенский и Голосеевский районы).

"Россияне и ранее били по этим объектам, но тогда основные удары были по оборудованию, генерирующему электроэнергию. В конце декабря тактика изменилась, и удары стали наносить именно по тепловому блоку. В этот раз он также сильно пострадал", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, "ночью враг целенаправленно атаковал районные котельные". Это, помимо уже ставших традиционными ударов по электроэнергии - подстанциям и линиям передач.



Но все равно самая сложная ситуация сейчас - с отоплением. Наш источник на энергорынке рассказал, что команду "сливать воду" из системы отопления получили коммунальщики пяти столичных районов - Соломенского, Голосеевского, Деснянского, Дарницкого и Днепровского.

"По-сути, это пол-Киева, там проживает порядка 2 млн человек", - говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.



В то же время компания "Евро-реконструкция" сообщила, что на Дарницкой ТЭЦ уже начались восстановительные работы, а подачу тепла планируют возобновлять с 14.00 поэтапно. И сколько продляться эти этапы - непонятно, все зависит от технических возможностей.

Попенко говорит, что воду из системы сливают, чтобы она не замерзла, поскольку поставшщики тепла (ТЭЦ) не в состоянии вырабатывать тепло. Таким образом, коммунальщики пытаются предотвратить коллапс в системе отопления - когда вода, замерзая (и расширяясь при этом) попросту рвет трубы.

Попенко говорит, что, если сольют воду, система останется пустой, отопления в домах не будет, но сами трубы не повредятся. Что позволит перезапустить систему, как только на ТЭЦ проведут ремонтные работы.

Но этот процесс небыстрый, - предупредил Попенко.

"Это как повторное начало отопительного сезона, на которое коммунальщикам обычно требуется до месяца, и это при плюсовой внешней температуре. При минусовой процесс моет растянуться и на более продолжительное время", - говорит Попенко.

Поэтому он считает призывы Кличко уезжать из Киева логичными - жить в неотапливаемых домах в морозы попросту нереально.

Юрий Корольчук говорит, что "есть риск замерзания воды на верхних этажах (выше 9-го), поэтому коммунальщики могут сливать ее до определенного уровня. Как только температура будет хотя бы не ниже минус 1 градуса, отопление можно перезапустить". При этом эксперт добавил, что ситуация может резко ухудшиться из-за надвигающихся на столицу морозов, и в этом случае людям действительно придется выселяться из холодных квартир.

"Тут не может быть "плана "Б". В Киеве нет такого количества резервных источников питания, чтобы решить проблему с отоплением многоэтажек. Частично они покроют только потребности критической инфраструктуры и социальных учреждений. Не исключено, что на многих предприятиях будет попросту сорван рабочий процесс - ведь работники и их семьи не могут жить в холодных квартирах", — отметил Корольчук.



2. Грядут проблемы и со светом

Многие киевляне, у которых с утра пропало отопление, пытаются греться электрическими обогревателями.

"Мы включали масляный обогреватель, пока был свет, но сейчас и его отключили, поэтому квартира постепенно остывает", - рассказала нам жительница Соломенского района Татьяна.

Примечательно, что в столице экстренные отключения света ввели сначала на Левом берегу, а уже после - по всему городу. То есть, система не тянет из-за перегруза, частично спровоцированного и массовым включением каминов и кондиционеров на обогрев. "Люди начинают топить электроприборами, и это может стать катастрофой для подстанций 110 Кв, они станут попросту "вылетать", - говорит Олег Попенко.

По словам Корольчука, большинство промышленных потребителей в столичном регионе - на каникулах до конца января. Поэтому потребление с начала месяца низкое, плюс постепенно энергетики повышали мощность атомных блоков (которую снижали после предыдущей атаки). Но этот процесс еще не закончен, не повысили мощность двух блоков. Плюс - новые удары по подстанциям и линиям передач.

"Энергетики проводят ремонты, но "усталость металла" накапливается. Система с каждым разом слабеет, и уже не справляется с прежними нагрузками", - говорит Корольчук. Поэтому, по его словам,и в ближайшие дни, когда промышленность начнет "выходить из каникул", в Киев и область вернуться достаточно жесткие отключения света.

"В лучшем случае мы выйдем на режим 12/12, то есть, электроэнергии не будет по полдня. Но, если будут новые удары, ситуация может значительно ухудшиться, вплоть до того, что свет будут давать на несколько часов раз в 2-3 дня", - говорит Корольчук.

Источник "Страны" на энергорынке рассказал, что со стороны Одесской трассы у людей, проживающих в пригороде в частном секторе стало падать и давление газа. "Это может быть следствием того, что киевляне в домах с газовыми плитами включили конфорки и духовки, пытаясь таким образом согреться. В пригороде часть потребителей подключена не к облгазу, а к Киевгазу. И, скорее всего, именно они ощущают нехватку ресурса", - пояснил Корольчук.

Зачем Нацбанк девальвирует гривну и до куда дойдет курс?

Нацбанк продолжает девальвировать гривну. Сегодня закрепился тренд на ее снижение к доллару и НБУ впервые в истории установил свой официальный курс выше новой психологической отметки в 43 грн/$ — а именно, на 43,0757 грн/$ на 12 января 2026 года.

По евро официальный курс немного укрепился — с 50,1762 грн/€ до 50,1444 грн/€, и только по одной причине — из-за удешевления евровалюты в мире с 1,1676 до 1,1643 за доллар.

На сегодняшних межбанковских торгах (Bloomberg) все сделки происходили вокруг отметки 43 грн/$: самая дешевая сделка дня — на 43,0 грн/$, самая дорогая — на 43,16 грн/$. Хотя общий спрос на валюту немного сократился со вчерашних $265,9 млн до $238,2 млн.

За эту неделю гривна по официальному курсу потеряла к доллару 80 копеек, к евро — 57.

Наличный курс американской валюты на максимуме достиг в кассах банков — 43,70 грн/$, его ставили Индустриалбанк и МетаБанк, а средний на покупке/продаже оказался в рамках 42,77-43,40 грн/$. Приватбанк ставил 42,75-43,35 грн/$, а Ощадбанк — 42,70-43,40 грн/$. А карточный курс на пике вообще вышел на 43,90 грн/$ (Юнекс Банк), среднем держался в рамках 42,9-43,40 грн/$.

Самый дорогой наличный евро стоил в банках уже 51 грн/€ (МетаБанк), а средний диапазон на покупке/продаже оказался на 49,92-50,68 грн/€. Карточный курс на максимуме подскочил вообще до 51,10 грн/€ (Аккордбанк), а по средним значениям держался на 49,98-50,72 грн/€.

На рынке постепенно пытаются осмыслить новую волну девальвации, и приходят к выводу, что ее не удастся обосновать ростом валютного спроса (рыночным фактором), как это было в январе 2025-го. Потому экономисты говорят о намеренной планомерной девальвации гривны под руководством Национального банка.

"Реального значительного роста чистого спроса на валюту, по сравнению с прошлым годом, пока нет. В прошлом году курс при таких уровнях держали, в этом году — отпустили. При этом мы понимаем, что золотовалютные резервы НБУ на исторически рекордном уровне - $57,3 млрд. И понятно, что сальдо платежного баланса будет сведено со значительным профицитом. То есть входящий валютный поток в Украину значительно превышает исходящий валютный поток. Именно эти цифры наводят на мысль, что речь идет об управляемой девальвации гривны. И определено оно не текущими уровнями спроса (и чистого спроса), а именно ожиданиями или плановыми действиями Национального банка", — заключил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В этом контексте называется две причины снижения курса гривны:

1. Для покрытия дефицита госбюджета за счет конвертации международной помощи по более выгодному курсу.

2. Для удовлетворения требований МВФ, который еще в конце 2025 года рекомендовал НБУ опустить гривну с той же целью (под выгодную конвертацию внешних заимствований).

Финансисты пытаются понять, на каких уровнях НБУ остановит девальвацию гривны на безналичном рынке (межбанке). Обсуждается два рабочих варианта: первый — 43,5-43,6 грн/$, второй — 44 грн/$.