Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах 8 мая обсудят кроме прочего войну в Украине и строительство газопровода "Сила Сибири - 2", проект которого оказался в подвешенном состоянии.

Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По данным источников агентства Bloomberg, на фоне усугубления проблем в мировой экономике Пекин может смягчить свои требования к будущему контракту о поставках энергоносителей, допустив покупку топлива по более высоким ценам. Для этого китайская сторона намерена оценить разницу между стоимостью газа внутри России и той суммой, которую она платит за поставки по запущенной в 2019 году первой нитке "Силы Сибири".

При этом подписание какого-либо соглашения во время визита не предполагается. Однако не исключено, что стороны выйдут из тупика, в котором находятся в настоящее время в этом вопросе.

Одним из факторов неопределенности источники называют позицию США, которые, как считают некоторые эксперты, ищут возможности для сотрудничества с "Газпромом".

Напомним, в феврале Пекин полностью прекратил импорт сжиженного природного газа из США.

В апреле СМИ начали писать, что крупнейшее китайское предприятие возобновило закупки нефти у РФ.