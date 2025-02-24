Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Об этом сообщают пресс-служба Кремля и китайское телевидение.

Как рассказали в Кремле, разговор был продолжительным и включал углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам развития партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

Стороны подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы, саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжествами в Пекине по случаю 80-й годовщины победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

Путин проинформировал председателя КНР о российско-американских контактах, и Си выразил "поддержку начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта".

Стороны особо подчеркнули, что "российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах".

Напомним, ранее СМИ писали, что Си Цзиньпин прилетит 9 мая в Москву.

Что касается отношений стран, ранее западная пресса высказывала мнение, что американский поворот к России направлен на раскол между Москвой и Пекином.