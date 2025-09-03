Президент США Дональд Трамп назвал парад в Пекине впечатляющим. По его мнению, мероприятие организовали в том числе для него.

Об этом глава Белого дома сказал на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", – сказал он.

Также он снова отвел президенту РФ Владимиру Путину "пару недель". Он заявил, что его отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном очень хорошие, но за несколько недель он поймёт, насколько.

Еще Трамп анонсировал планы поговорить с Путиным и Владимиром Зеленским.

"Я поговорю с Путиным в ближайшие дни… У меня вскоре будет разговор с Зеленским", – сообщил он.

Кроме того, он сказал, что США не отказываются от размещения американских солдат в Польше.

"Если будет нужно, мы даже увеличим контингент. Они давно хотели нашего присутствия. Солдаты точно останутся в Польше", – заявил Трамп.

Сегодня Трамп обвинил КНР, РФ и КНДР в заговоре против США.

Мы анализировали, что значат события последних трех дней в КНР для Украины и мировой политики.