Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества, на который съехались руководители десятков стран, и масштабный парад в Пекине в день окончания Второй мировой войны, где на трибуне стояли вместе Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын, уже вызвали много оценок, авторы которых сошлись во мнении, что в мире назревают большие перемены.

В Украине и в западных СМИ в связи с этим наиболее распространены две трактовки.



Первая: формируется мощный альянс незападных стран во главе с Китаем при участии России и Индии, который готовится бросить вызов Западу.



Вторая: попытки президента США Дональда Трампа перетянуть на свою сторону Путина, оторвав его от Китая, провалились.

Оба тезиса подкрепил сам Трамп, обвинивший китайцев в заговоре против Америки. А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что получил приказ готовиться к сдерживанию Китая и России.



Но что в реальности означают события последних дней?



Начнем со второго пункта.

Заявления Трампа о необходимости восстановить отношения с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем, часто называют обратным Генри Киссинджером, имея в виду политику госсекретаря США в 1970-х годах, который стал архитектором восстановления отношений Вашингтона с Пекином для получения в его лице союзника в противостоянии с СССР в годы холодной войны. Однако общего между тем, что делал Киссинджер 50 лет назад, и тем, что делает сейчас Трамп, не так уж много.



Чтобы заручиться поддержкой Китая в противостоянии с Советским Союзом, США сделали Пекину царские подарки: дали зеленый свет для получения КНР места постоянного члена Совбеза ООН (до того его занимал представитель Тайваня), а в 1979 году предоставили режим наибольшего благоприятствования в торговле, с чего и начался экономический подъем современного Китая. При этом никто не требовал от Пекина демократизации.



Какие аналогичные по масштабу подарки могли бы дать сейчас России США и ЕС? Это должны быть действия на уровне юридического признания за РФ ее территориальных захватов в Украине и побуждение Киева закончить войну на требуемых РФ условиях, а также не только снятие всех санкций, но и открытие своего рынка для российских товаров и отмену ограничений на инвестиции западных компаний в РФ.



Но на Западе на эту тему никто даже дискуссии не ведет, за исключением некоторых радикальных трампистов. А любые попытки Трампа пойти на уступки Путину по Украине встречают огромное сопротивление. На Западе (в том числе в США) распространена точка зрения, что на РФ нужно давить и дальше, показательно наказав за войну в Украине. В том числе выдавливая ее с нефтерынка, чтобы расчищать путь для американских энергоносителей.



Поэтому пока Трамп не предлагает России ничего похожего на то, что США дали в 1970-х годах Китаю. И не очевидно, что он сможет предложить, даже если захочет. А потому и о каком-то радикальном повороте России к Западу говорить не приходится.

Означает ли это, что Россия уходит под крыло Китая, создавая вместе с ним и другими незападными странами альянс против США? Такой вывод на данный момент тоже вряд ли верен.



Интересы стран, которые участвуют в БРИКС и ШОС далеко не во всем совпадают. Эти организации не представляют собой некий союз наподобие НАТО. Те же Индия и Китай остаются крупными региональными соперниками. Однако у них, как и у России, есть общие интересы, которые заключаются в минимизации влияния на себя со стороны США и Запада.

И в этом плане есть два ключевых момента.



Первый: обнуление угрозы вторичных санкций США, когда Вашингтон накладывает пошлины на государства за то, что они покупают какие-либо товары из других стран. Это последний из оставшихся сильных инструментов воздействия Вашингтона на мировые рынки. И Трамп недавно угрожал им воспользоваться, введя пошлины против покупателей российских нефти. В итоге два крупнейших покупателя – Китай и Индия - завили, что прекращать ее закупки не будут. После чего Трамп ввел пошлины только против Индии. Но индийцы и после этого закупки не прекратили из принципиальных соображений, связанных не с Россией или войной в Украине, а с вопросом суверенитета.

Если США могут вводить пошлины против других стран за то, что те покупают товары у других государств, то это потенциально угрожает каждой стране. Далее Вашингтон может ввести пошлины против стран, которые, например, покупают китайские автомобили либо индийские медикаменты. И фактически Америка будет в ручном режиме управлять мировой экономикой, а значит, и политикой отдельных стран. Поэтому Китай и Индия сейчас, скорее всего, будут стремиться показать, что этот инструмент не работает и может бумерангом ударить по самим США, если страны начнут вводить ответные пошлины. И здесь их интересы совпадают с Россией, которая хочет и дальше экспортировать свои энергоносители.

Второй момент – это независимость от доллара как основной расчетной единицы и в целом от западной финансовой системы. В условиях нарастающего геополитического противостояния в мире и торговых войн это тоже становится принципиальным вопросом суверенитета государства. Правда, процесс обещает быть очень непростым, особенно с учетом сопротивления США. Но говорят о нем все чаще.



События последних дней в Китае показали, что по обоим пунктам позиции крупнейших незападных стран сближаются. С практической точки зрения это означает, что вероятность сохранения Россией объемов экспорта энергоносителей увеличивается, особенно с учетом достигнутых с Китаем соглашений о строительстве нового газопровода "Сила Сибири - 2".



В то же время, повторимся, это не означает, что в мире формируется единый антизападный блок под руководством Китая и с участием России. Понятия "без Запада" и "минимизация влияния Запада" не тождественны понятию "против Запада".



Если посмотреть на то, какую политику ведут большинство незападных стран в последние годы, то мы увидим тактику многовекторности, когда они стараются поддерживать отношения со всеми крупными центрами силы, намереваясь извлекать из этого выгоды.



Классический пример – Турция, которая входит в НАТО, но и с Россией связи не разрывает. Еще один пример – Индия, выстраивающая отношения как с Китаем, так и с Западом, и с Россией. Да и сам Китай, по сути, ведет многовекторную политику, с одной стороны, оказывая экономическую поддержку России, с другой - пытаясь сохранить и укрепить связи с Европой. К тому же его отношения с США полностью далеко не разорваны. И это вполне логично с точки зрения концепции многополярного мира, согласно которой каждый полюс проводит многовекторную политику, выстраивая отношения сразу с несколькими полюсами.



По большому счету, точно так же могла бы себя вести и Россия, укрепляя отношения с Китаем, Европой, США и Индией. Однако РФ в этом мешает война в Украине, обнулившая ее связи с Западом и увеличившая зависимость от других центров силы, которые, как писалось выше, хотя и имеют общие интересы, но все же не союзники.



С приходом Трампа Путин пытается хотя бы частично восстановить западный вектор, выстраивая отношения с Вашингтоном. Поэтому то, что он побывал на параде в Пекине, не означает, что он вступил в некий антиамериканский альянс. Если бы Трамп пригласил его на парад в Вашингтон, он тоже туда приехал бы. И это не было бы антикитайским шагом.



Однако продолжение войны в Украине по-прежнему делает эту задачу трудной. Собственно говоря, возвращение к многовекторному курсу - один из аргументов для Москвы в плане завершения войны. Вопрос только, на каких условиях она будет завершена. В этом и есть пока главная проблема.



Также много зависит от дальнейших действий Запада и конкретно США. Какое стратегическое решение они примут? Постараются сохранить свое мировое лидерство пусть даже ценой фронтальной конфронтации с незападными странами через вторичные санкции и прочие формы давления? Либо, оценив свои ресурсы для этой цели как ограниченные, включатся в многополюсный "концерт держав" на правах одного из полюсов? Возможно, самого мощного.