В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой воне. На параде впервые публично вместе появились председатель КНР Си Цзиньпин, глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

На самом параде Китай представил полный комплекс стратегических систем, которые составляют триаду ядерных сил – наземную, морскую и воздушную компоненты.

Как сообщает телеканал CNN, среди них:

новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C с дальностью, охватывающей почти всю планету;

межконтинентальная ракета DF-61;

авиационная баллистическая ракета JL-1;

подводная ракета JL-3 межконтинентальной дальности;

обновленная версия наземной МБР DF-31.

Кроме того, впервые были продемонстрированы Военно-космические силы и кибервойска Китая.

Также на параде были видны новейшие китайские ударные и разведывательные беспилотники.

Еще кадры масштабного военного парада в Пекине - включая женские батальоны, новые ракеты и авиационную часть.

Китайский десант, среди прочего, показал, как он быстро умеет грузиться в машины для пехоты.

Между тем президент США Дональд Трамп на фоне парада в Китае, который принимали Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын, обвинил их в "заговоре" против США. Также он призвал Си помнить роль США в победе над Японией.

"Большой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель Си из Китая ту огромную поддержку и ту "кровь", которую Соединённые Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему завоевать свободу от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что они будут по праву Почтены и Помянуты за свою Храбрость и Жертву! Пусть председатель Си и замечательный народ Китая проведут великий и памятный день празднования. Передайте, пожалуйста, мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы плетете заговор против Соединённых Штатов Америки", - написал Трамп в своей социальной сети Trutg Social.

Тем временем появилось совместное фото лидеров стран, которые прибыли на военный парад в Пекине.

Помимо Путина и Ким Чен Ына, которые стоят рядом с Си, на групповом фото видны главы Беларуси, Сербии, Армении, Азербайджана, Словакии, Ирана, Казахстана и других стран.

Также присутствовали главы МИД Венгрии и Турции.

Кроме того, появилось видео, как Путин в Пекине на ходу поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, накануне Трамп говорил, что его не беспокоит формирование оси против США, включая сотрудничество России и Китая. Также президент США заявил, что не считает вызовом себе приезд в Пекин Путина и Ким Чен Ына.

Ранее западные издания писали, что Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал Россию, Индию и другие страны бросить вызов Западу.