Глава РФ Владимир Путин продолжает свой визит в Китай - он уже в Пекине, где проводит новую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В ней также участвуют ключевые российские министры, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Си Цзиньпин на встрече с Путиным назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне, передает BBC.

Путин заявил, что "мы всегда были вместе тогда и остаемся вместе сейчас", "наше тесное общение отражает стратегический характер отношений России и Китая, находящихся на высоком уровне".

Глава Китая заявил, что "китайско-российские отношения выдержали испытание международными изменениями", и что Пекин будет сотрудничать с Москвой, чтобы "способствовать построению более справедливой и более разумной системы глобального управления".

"Мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне друг у друга. Это уже стало доброй традицией в двусторонних отношениях, а также убедительно демонстрирует большую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН", - сказал китайский лидер.

Напомним, Financial Times писало, что Китай призывает страны ШОС бросить вызов Западу и нынешней системе, возглавляемой США. Также Си Цзиньпин выступил с инициативой "глобального управления".