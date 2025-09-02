Президента США Дональда Трампа не беспокоит формирование оси против США, включая сотрудничество России и Китая.

Об этом президент США заявил в эфире у корреспондента CNN Скотта Дженнингса.

"Они никогда не применили бы против нас свою армию", – добавил Трамп.

Кроме того, на брифинге в Белом доме Трамп заявил, что не считает вызовом себе приезд в Пекин главы Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Китай устраивает военный парад с участием Путина и Ким Чен Ына. Вы воспринимаете это как вызов?" – задал вопрос журналист.

"Нет. Китай нуждается в нас больше, чем мы в них", – ответил президент США.

Также Трамп заявил, что пока не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в 50%.

Напомним, западные издания писали, что Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал Россию, Индию и другие страны бросить вызов Западу.

Также сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин обсудили переговоры РФ и США на саммите ШОС.

