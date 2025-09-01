Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила полностью отменить пошлины, "но уже поздно".

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США раскритиковал Индию, чей премьер-министр Нарендра Моди вчера и сегодня вел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, тепло обнимался с российским лидером Владимиром Путиным и обсуждал сближение с Китаем на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Трамп заявил, что Индия "многие десятилетия" не дает США продавать товары на свой рынок из-за "самых высоких пошлин среди всех стран", зато сама свои товары в Штаты продает в "огромном объёме".

"Кроме того, Индия покупает большую часть своей нефти и военной продукции у России, почти ничего у США. Сейчас они предложили полностью отменить пошлины, но уже поздно - это следовало сделать много лет назад. Просто некоторые простые факты для размышления!" - написал Трамп.

Напомним, Трамп ввел в отношении Индии суммарно 50% пошлин из-за закупки российской нефти, но в Нью-Дели отказались прекращать закупки.

Западные СМИ писали, что отношения премьера Индии Моди и Трампа в последнее время стали очень напряженными.