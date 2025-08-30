Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди резко испортились после их телефонного разговора 17 июня.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Во время разговора Трамп заявил, что гордится окончанием военной эскалации между Индией и Пакистаном. И упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

"Не слишком тонкий намёк заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Но индийский лидер ощетинился. Он сказал Трампу, что участие США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня: это было решением непосредственно Нью-Дели с Исламабадом", – пишет издание.

"Трамп в значительной степени отмахнулся от комментариев Моди, но разногласия – и отказ Моди участвовать в Нобелевской премии – сыграли огромную роль в ухудшении отношений между двумя лидерами", – говорится в статье.

Издание подтверждает информацию других СМИ, что за последние недели глава Белого дома несколько раз пытался связаться с индийским премьером, но тот отказывался от разговора. Ещё раньше Моди отказался от предложения Трампа посетить США – по данным NYT, из-за опасений, что американский лидер может предложить ему пожать руку генералу пакистанской армии Асиму Муниру.

После всего этого отношения между странами резко ухудшились, Трамп ввёл для Индии 50-процентные пошлины и, по данным NYT, больше не планирует посещать Нью-Дели в этом году, отказавшись от участия в запланированном саммите Четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD, в котором традиционно участвуют Австралия, Индия, США и Япония.

