Президент США Дональд Трамп на фоне военного парада в Китае, который принимали лидеры КНР, РФ и КНДР Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын, обвинил их в "заговоре" против США.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Также Трамп призвал Си помнить роль США в победе над Японией.

"Большой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель Си из Китая ту огромную поддержку и ту "кровь", которую Соединённые Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему завоевать свободу от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что они будут по праву Почтены и Помянуты за свою Храбрость и Жертву! Пусть председатель Си и замечательный народ Китая проведут великий и памятный день празднования. Передайте, пожалуйста, мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы плетете заговор против Соединённых Штатов Америки", - написал президент США.

В то же время в Кремле сочли "иронией" слова Трампа про "заговор против США" лидеров Китая, КНДР и РФ, которые вместе приняли участие в военном параде в Пекине.

"Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и не помышляют о заговоре против США, они понимают роль Вашингтона в нынешних международных раскладах", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с Путиным назвал РФ и Китай основными победителями во Второй мировой войне.

Накануне Трамп говорил, что его не беспокоит формирование оси против США, включая сотрудничество России и Китая. Также президент США заявил, что не считает вызовом себе приезд в Пекин Путина и Ким Чен Ына.