Украинская власть и ее союзники на Западе не хотят заканчивать войну, потому что рассчитывают на потерю власти президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Они исходят из того, что у России грандиозные экономические проблемы. Расчет украинской власти: РФ развалится, Трамп проиграет демократам. Европе нужно, чтобы Украина воевала еще два года", - заявил он.

При этом главная цель "не Владимира Путина победить, а справиться с Трампом".

"Они уберут Трампа и снова воцарится сплошной глобализм. В Украине задача продержаться, теряя территории, города, но продержаться. А потом типа что-то заберём обратно", - описывает Арестович предполагаемую стратегию Киева и его западных союзников.

В то же время он считает, что в действиях против Трампа "есть чёткие сроки".

"Во-первых, промежуточные выборы в Конгресс. Во-вторых, там сколько ему осталось-то на посту президента. Вот их политика. Вот на это она направлена. Путин — это второй вопрос в этом раскладе. Второй по значимости. Очень значимый, но второй. Первый — это Трамп. Справиться с Трампом. Трамп им портит гораздо больше. Он вообще всю им малину портит. Он мировой порядок меняет, а они стейкхолдеры прежнего порядка. Понятно, за что люди борются, за свой кусок мяса", - заявил бывший советник.

Арестович говорит, что это "стратегия с их точки зрения, исходя из их картины мира".

Кроме того, по его словам, "в Европе развернулись такого масштаба программы инфраструктурные, военные проекты, что, ну, им очень надо, чтобы Украина ещё годик-два повоевала. Слишком много денег, их уже не остановить, не свернуть. Хочется, чтобы всё развернулось, все на этом заработали друженько".

Ранее мы писали, как в Украине менялось отношение к условиям завершения войны.

О том, какие шансы на мир есть в наступившем новом году, мы анализировали в отдельном материале.