Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица прилетел в Китай, где встретился с послом США Дэвидом Пердью и заместителем министра иностранных дел КНР Лю Бинем.

Об этом украинский дипломат сообщил в социальной сети X.

С американцем Кислица обсудил план США завершения войны в Украине. Пердью написал в Х, что "было приятно провести подробные переговоры относительно механизма, созданного президентом (США Дональдом Трампом - Ред.) для прекращения этой войны".

После этого на переговорах с Лю Бинем "состоялся углубленный обмен мнениями" о войне, а также "международных усилиях по достижению устойчивого и прочного мира". Также дипломаты они обсудили двусторонние вопросы отношений двух стран. По заявлению МИД Украины, Пекин и Киев "подтвердили, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских отношений".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китаю невыгодно поражение России в войне с Украиной.

Между тем на октябрьской встрече в Южной Корее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместных усилиях по завершению войны в Украине.