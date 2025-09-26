Власти Китая полагают, что коренная причина войны в Украине связана с давними противоречими в области региональной безопасности в Европе.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Он отверг утверждения, будто Китаю выгодна эта война и он ничего не делает для ее завершения.

"Китай не является ни инициатором, ни участником украинского кризиса. Мы последовательно придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуя мирным переговорам и посредничеству. Есть другие, кто не желает прекращения войны, кто постоянно раздувает пламя конфликта и даже извлекает из него значительную военную прибыль, но Китай не входит в их число. Перекладывание вины на Китай не решит проблему. Коренная причина украинского кризиса заключается в давних противоречиях в области региональной безопасности в Европе. Единственный правильный путь вперед — это учесть законные интересы всех сторон в области безопасности и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и переговоров. Мы поддерживаем Европу в том, чтобы она играла более активную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил Цзякунь.

Напомним, учет законных интересов всех сторон в области безопасности - одно из основных требований РФ, которая под ним понимает нейтральный статус Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток.

Недавно власти Китая комментировали инцидент с беспилотниками в Польше.

Пекин активно сотрудничает с Россией в сфере торговли, в том числе энергоресурсами.