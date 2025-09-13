В Китае считают, что появление российских беспилотников в воздушном пространстве Польши является "результатом распространения кризиса в Украине".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в Организации объединенных наций Ген Шуан во время заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, недавно все наблюдали "определённый позитивный импульс диалога и переговоров".

При этом Шуан подчеркнул, что такие инциденты являются проявлением общей нестабильности и призвал все стороны к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Китайский дипломат отметил важность диалогового подхода для разрешения споров, чтобы избежать расширения конфликта и снять напряженность.

"Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию, а любое военное столкновение - большую нестабильность", - заявил Ген Шуан.

Напомним, сегодня 46 государств-членов ООН подписали совместную декларацию о причастности России к инциденту с беспилотником в Польше. Помимо самой Польши, декларацию подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Франция и Япония.

