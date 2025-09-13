Китай считает появление БпЛА РФ в Польше "результатом распространения кризиса в Украине"
В Китае считают, что появление российских беспилотников в воздушном пространстве Польши является "результатом распространения кризиса в Украине".
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в Организации объединенных наций Ген Шуан во время заседания Совета Безопасности ООН.
По его словам, недавно все наблюдали "определённый позитивный импульс диалога и переговоров".
При этом Шуан подчеркнул, что такие инциденты являются проявлением общей нестабильности и призвал все стороны к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Китайский дипломат отметил важность диалогового подхода для разрешения споров, чтобы избежать расширения конфликта и снять напряженность.
"Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию, а любое военное столкновение - большую нестабильность", - заявил Ген Шуан.
Напомним, сегодня 46 государств-членов ООН подписали совместную декларацию о причастности России к инциденту с беспилотником в Польше. Помимо самой Польши, декларацию подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Франция и Япония.
О чем говорит реакция на инцидент с дронами, мы анализировали в отдельном материале.