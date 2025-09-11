В Германии заявили, что сосредоточат свое военное присутствие на восточных границах НАТО после того, как российский беспилотник упал на территории Польши.

Об этом сообщают в правительстве ФРГ, передает Reuters.

"В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство расширит и расширит воздушную полицию над Польшей", – заявил представитель немецкого правительства.

Напомним, в ночь на 10 сентября польские военные проинформировали о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об "огромном количестве российских дронов" — по его словам, границу Польши нарушили 19 БпЛА.

Позже Bild писало о том, что операция по уничтожению дронов над территорией Польши обошлась странам НАТО минимум в €1,2 млн.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь утверждал, что в обезвреживании беспилотников участвовали самолеты четырех стран.

Ранее мы уже писали о том, что после нарушения воздушного пространства Польши НАТО также намерена усилить свой восточный фланг.

О последствиях этой атаки мы писали в отдельном материале.