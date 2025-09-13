46 государств-членов Организации объединенных наций подписали совместную декларацию о причастности России к инциденту с беспилотником в Польше. Помимо самой Польши, декларацию подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Франция и Япония.

В документе говорится, что что Россия 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и тем самым "способствовала эскалации конфликта".

"Безрассудные действия России представляют собой не только нарушение международного права, но и дестабилизирующую эскалацию, которая приблизила весь регион к конфликту на более опасное расстояние, чем когда-либо за последние годы", - говорится в заявлении.

Также там содержится призыв к РФ "воздержаться от дальнейших провокаций". При этом прямо в заявлении стран не говорится, что Россия преднамеренно направила дроны в Польшу.

Отметим, всего в ООН находится 193 страны.

