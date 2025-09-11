Польша направляет около 40 тыс. солдат к границе с Беларусью и Россией. Такое решения принято после залета дронов на свою территорию и накануне старта завтра военных учений в РБ.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик для Polsat News.

По его словам, в Польша готовились к учениям "Запад-2025" много месяцев.

"Польские военные провели учения, в которых приняли участие более 30 000 военнослужащих. Польские и натовские солдаты нужны для адекватного ответа на учения "Запад-2025". Именно так началась война в Украине (с учений "Запад"). Поэтому польские военные к этому готовились. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат", — сказал Томчик.

По данным СМИ, в НАТО также намерены усилить свой восточный фланг после залета российских дронов в Польшу.

Германия в свою очередь также заявила, что сосредоточит свое военное присутствие на восточных границах НАТО после того, как российский беспилотник упал на территории Польши.

О последствиях этой атаки мы писали в отдельном материале.

