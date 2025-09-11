Власти Польши ограничили авиационное сообщение в восточной части страны у границы с Украиной и Белорусью.

Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM со ссылкой на Агентство аэронавигационного обслуживания республики.

В приграничной зоне в ночное время (от захода до восхода солнца) запрещено пребывание любых самолётов и беспилотников, кроме военных. Полеты гражданских беспилотных судов запрещены круглосуточно. Исключения могут составить полеты средств государственной и санитарной авиации по предварительному согласованию.

Ограничения приняли в целях безопасности по просьбе оперативного командования Вооруженных сил.

Меры вступили в силу с вечера 10 сентября и будут действовать по 9 декабря включительно.

Вместе с Польшей Латвия минимум на неделю тоже запретила полеты над своей восточной границей с Беларусью и Россией.

Об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс, передает LSM.

Воздушное пространство страны будет закрыто с 18:00 сегодняшнего дня до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от границы.

Напомним, вчера в Польшу залетели российские дроны. А завтра в Беларуси стартуют военные учения с участием солдат из РФ.