Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь. Поляков призывают любыми средствами покинуть страну.

Соответствующее срочное обращение к своим гражданам, находящимся на территории Беларуси, выпустили в министерстве иностранных дел Польши.

Согласно заявлению, "в случае ухудшения обстановки, эвакуация может стать гораздо сложнее или вовсе невозможной"

Как пишет польское издание RMF24, это связано с недавним арестом польского гражданина по обвинению в шпионаже на учениях "Запад-2025", что уже вызвало комментарии премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал обвинения против арестованного "абсурдными".

"Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезней", - заявил спикер польского МИД Павел Вронский.

